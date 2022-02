News Brevi – 14.02.2022

KLM SOSPENDE I VOLI IN UCRAINA – KLM comunica: “KLM smette di volare in Ucraina. Questa decisione segue i consigli di viaggio adottati in seguito ad un’ampia analisi di sicurezza. Non è ancora chiaro quando KLM volerà di nuovo a Kiev. KLM non ha sorvolato le regioni orientali dell’Ucraina e della Crimea dal 2014. Ora non ci sono più voli KLM attraverso lo spazio aereo ucraino fino a nuovo avviso. KLM mette sempre al primo posto la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti nello svolgimento delle sue operazioni. La scelta di percorsi sicuri e ottimali è una parte standard della nostra pratica quotidiana. KLM utilizza un sistema di gestione della sicurezza per analizzare i rischi al fine di determinare rotte di volo sicure. Questa analisi utilizza anche le informazioni condivise all’interno del Dutch expert group, che comprende tutte le compagnie aeree olandesi, intelligence services, Ministry of Defence, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Ministry of Foreign Affairs, NCTV, Ministry of Infrastructure and Water Management. La decisione di non sorvolare o raggiungere un determinato paese si basa sulle analisi più attuali in quel momento”.

WIZZ AIR: PROMO PER SAN VALENTINO – Wizz Air informa: “Anche quest’anno San Valentino è arrivato, portando con sé un’ondata di romanticismo. Per renderlo davvero indimenticabile, Wizz Air quest’oggi ha annunciato una nuova e imperdibile offerta: -20% di sconto su alcuni voli selezionati in partenza prima del 31 maggio 2022. Sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ, infatti, è possibile acquistare i biglietti per alcune destinazioni selezionate usufruendo del 20% di sconto sul prezzo unitario del biglietto. La promozione è valida il 14 febbraio 2022, dalle 00:00 alle 23:59 CET (“Periodo promozionale”). Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, tasse e costi amministrativi esclusi. Il numero di posti indicato (1.500.000) con lo sconto si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 maggio 2022. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo”.

EMIRATES CELEBRA SAN VALENTINO – I viaggiatori che volano oggi con Emirates possono aspettarsi alcune chicche di San Valentino per addolcire il loro viaggio in volo e a terra nelle Emirates dedicated lounges for premium customers. Dolci ispirati a San Valentino come brownies e mini cupcakes saranno offerti ai clienti in tutte le classi di cabina oggi. Il pluripremiato sistema di intrattenimento Ice di Emirates offrirà film a tema. A terra, i clienti di First e Business Class e i frequent flyer Emirates Skywards idonei possono gustare una vasta gamma di dessert ispirati a San Valentino, disponibili nelle 19 lounge Emirates dedicate già riaperte attraverso la sua rete, così come nelle sue esclusive lounge Emirates nell’aeroporto di Dubai.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA AGRIGENTO A TAORMINA – Questa mattina un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani, è intervenuto per trasportare un neonato di solo un giorno dall’Ospedale di Agrigento all’Ospedale di Taormina per permettergli di fruire delle necessarie cure a seguito di una grave patologia neonatale. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il reparto dell’Aeronautica Militare che gestisce e coordina questo genere di attività su tutto il territorio nazionale. L’elicottero è decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi poco dopo le otto e si è diretto verso l’ospedale di Agrigento. Una volta sul posto, medici ed infermieri si sono prontamente attivati per assicurare il piccolo paziente a bordo della barella dell’elicottero. Al termine delle previste e necessarie procedure, l’equipaggio ed il team sanitario sono decollati alla volta dell’Ospedale di Taormina (ME), dove sono giunti poco prima delle 11:00. Al termine del trasporto sanitario d’urgenza e dopo aver completato un rifornito sull’aeroporto militare di Sigonella, l’elicottero ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso la prontezza d’allarme per il servizio S.A.R. nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule dal 27 marzo al 30 giugno 2022 per selezionate città, a causa delle modifiche in corso alle linee guida, alle misure di salute pubblica e alla tendenza della domanda passeggeri. Ulteriori misure saranno introdotte anche per voli selezionati tra il 15 febbraio 2022 e il 26 marzo 2022. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la fattibilità dei viaggi, mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per info consultare: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/.

LUFTHANSA TECHNIK: CHINA AIRLINES ESPANDE IL CONTRATTO PER SEI ANNI – China Airlines estende il Total Component Support (TCS) contract con Lufthansa Technik per un minimo di altri sei anni. L’accordo copre component support per la flotta Airbus A330 della compagnia, composta da 23 aeromobili. Lufthansa Technik fornisce anche component services per la flotta di Airbus A350, inclusi simulator components e Auxiliary Power Units. Jason Tsai, VP Engineering Division di China Airlines, ha dichiarato: “I servizi affidabili e di alta qualità che abbiamo sperimentato dal 2010 ci hanno convinto a prolungare il contratto. Un’operazione stabile è fondamentale per noi e Lufthansa Technik ha dimostrato di essere un partner affidabile”. “Siamo grati per il nostro rapporto di fiducia a lungo termine con China Airlines e ci impegniamo a superare le loro aspettative”, ha affermato Konstantin Stathopoulos, VP Corporate Sales for North Asia at Lufthansa Technik.

LOCKHEED MARTIN INTERROMPE L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI AEROJET ROCKETDYNE – Lockheed Martin Corporation ha annunciato di aver risolto il suo accordo per l’acquisizione di Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. “La nostra prevista acquisizione di Aerojet Rocketdyne avrebbe avvantaggiato l’intero settore attraverso una maggiore efficienza, velocità e significative riduzioni dei costi per il governo degli Stati Uniti”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Tuttavia, abbiamo stabilito che, alla luce delle azioni della Federal Trade Commission (FTC), terminare la transazione è nel migliore interesse delle nostre parti interessate. Sosteniamo la nostra lunga tradizione di fornitore commerciale e partner di fiducia e continueremo a supportare Aerojet Rocketdyne e altri fornitori essenziali nella Defense Industrial Base, che continua a vincere le sfide della pandemia. Andando avanti, manterremo la nostra attenzione sull’uso più efficace del capitale con il più alto ritorno sull’investimento, compreso il nostro impegno continuo a restituire valore agli azionisti. Rimaniamo fiduciosi nelle solide fondamenta e nel potenziale di crescita della nostra azienda poiché diversi progetti entusiasmanti entrano in produzione”.

DELTA CELEBRA I SUOI DIPENDENTI CON LA CONDIVISIONE DEGLI UTILI – Delta celebra oggi l’Employee Appreciation Day, con i leader Delta nei vari hub della compagnia aerea per celebrare il loro spirito resiliente durante un altro anno caratterizzato dall’incertezza di una pandemia globale. “Un momento clou della giornata per i dipendenti Delta è lo special profit-sharing payment annunciato come parte dei risultati finanziari 2021 a gennaio. Delta è l’unica grande compagnia aerea statunitense che registra un profitto durante la seconda metà del 2021, oltre a una serie di riconoscimenti. In una nota di gennaio ai dipendenti, il CEO Ed Bastian ha annunciato che il 20% dell’utile del secondo semestre dell’azienda, per un totale di circa $100 milioni, sarebbe andato ai dipendenti. La compagnia aerea sta pagando $1.250 a persona, con coloro che si sono uniti a metà anno o successivamente che ricevono $625. Il CEO Ed Bastian ha ringraziato i dipendenti in una serie di video per le divisioni della compagnia aerea: Flight Operations; In-Flight Services; Reservations and Customer Care; ACS and Cargo; Operations and Customer Center; and TechOps”, afferma Delta.

ICAO: NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L’UNOCT – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha recentemente firmato un nuovo accordo di cooperazione con lo United Nations Counter-Terrorism Office (UNOCT), per promuovere ulteriormente la cooperazione antiterrorismo congiunta, rafforzare la sicurezza del trasporto aereo internazionale, del commercio e delle frontiere. Formalizzato il 12 febbraio 2022 con il Sottosegretario Generale dell’UNOCT, Vladimir Ivanovich Voronkov, l’accordo si basa sul ruolo chiave dell’ICAO nel sostenere l’attuazione della United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/75/291) e numerose Security Council resolutions su counter-terrorism, aviation security and facilitation (gestione dell’identità e del controllo di frontiera). Si prevede inoltre di massimizzare i risultati relativi agli Stati membri in una serie di aree di interesse dell’ICAO/UNOCT, comprese le iniziative relative a unmanned aircraft systems (drones) and cybersecurity. L’accordo UNCT è stato il risultato di una serie di impegni bilaterali che il Segretario Generale Salazar ha intrapreso questa settimana presso la sede delle Nazioni Unite per rafforzare la cooperazione e migliorare l’allineamento con le iniziative antiterrorismo a livello delle Nazioni Unite.

CFM INTERNATIONAL NOMINA KARL SHELDON EXECUTIVE VICE PRESIDENT – CFM International ha nominato Karl Sheldon executive vice president, in sostituzione di Allen Paxson. Paxson, che aveva ricoperto il ruolo da maggio 2014, è stato recentemente nominato vice president, Commercial Programs Strategy for GE Aviation. In questo ruolo di nuova creazione, sarà responsabile dello sviluppo e dell’integrazione delle strategie per i mercati commerciali dell’azienda, dell’esecuzione di programmi avanzati, incluso il programma CFM RISE, e degli sforzi per la sostenibilità. Sheldon è anche general manager of the CFM project department for GE Aviation. Come parte del CFM Executive Team, è responsabile della supervisione dei programmi svolti da CFM. Insieme al suo omologo di Safran Aircraft Engines, Sébastien Imbourg, Sheldon funge anche da interfaccia principale tra le due società. Sheldon ha iniziato la sua carriera presso Honeywell Engines and Systems a Phoenix, Arizona, dove ha lavorato alle prestazioni e all’operatività dei motori militari. Si è poi trasferito al GE Global Research Center. Nel 2007 Sheldon è passato al gruppo Military Power and Propulsion Engineering di GE Aviation per lavorare sul motore F110. Nel 2012 ha assunto la responsabilità per CFM56 Systems Engineering, gestendo l’ingegneria e lo sviluppo per la più grande flotta mondiale di motori commerciali. Nel 2016 è stato promosso General Manager del GE Aviation’s Large Military Engine Department, guidando la strategia commerciale per questo segmento di attività, in seguito è stato responsabile della strategia di sviluppo del portafoglio GE di motori militari di nuova generazione. Più recentemente Sheldon è stato general manager of the GE9X engine program, guidando il prodotto attraverso la certificazione e l’entrata in servizio sul Boeing 777-9.

QATAR AIRWAYS SPONSOR DELLA FIFA CLUB WORLD CUP UAE 2021™ – Qatar Airways si congratula con il Chelsea F.C. per aver conquistato il titolo della FIFA Club World Cup UAE 2021™, contro l’SE Palmeiras. Qatar Airways, Official Airline Partner, era presente al Mohammed Bin Zayed Stadium negli UAE per una cerimonia speciale di distribuzione dei premi. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È stato emozionante per Qatar Airways essere stato ancora una volta Official Airline Partner di questa competizione. Qatar Airways ha sponsorizzato con successo i precedenti tornei FIFA Club World Cup™ fin dal 2017. Siamo orgogliosi di essere Official Airline Partner per l’imminente FIFA World Cup Qatar 2022TM, dove i fan di tutto il mondo potranno vivere un’esperienza davvero unica e il servizio ospitale a bordo dei nostri voli”. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo possono ora prenotare pacchetti di viaggio, con opzioni di prenotazione flessibili. I fan possono prenotare i posti per le loro partite preferite selezionando tra pacchetti di viaggio a sette livelli che includono voli di andata e ritorno, biglietti per le partite e opzioni di alloggio su qatarairways.com/FIFA2022.

EASYJET IN UK: PRENOTAZIONI IN AUMENTO A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLE RESTRIZIONI DI VIAGGIO – easyJet informa: “Le prenotazioni di easyJet nel Regno Unito sono aumentate a seguito della riduzione delle restrizioni di viaggio all’inizio del mese scorso, che è stata sostenuta nelle ultime settimane con un ulteriore impulso dalla rimozione di tutti i test da parte del governo del Regno Unito. Ginevra, Amsterdam, Tenerife e Malaga sono tra le principali destinazioni per i clienti che volano dal Regno Unito questa settimana, a dimostrazione del fatto che le vacanze sugli sci, in città e al mare si stanno rivelando popolari tra i clienti in questo semestre. I voli easyJet sono disponibili verso oltre 58 test-free destinations in tutta Europa”.