Airbus, nuovi ordini da Aviation Capital Group e Jazeera Airways

Il global full-service aircraft lessor Aviation Capital Group (ACG), interamente di proprietà di Tokyo Century Corporation, ha firmato un firm contract per 20 A220 dopo il suo ordine per 40 aeromobili della famiglia A320neo, inclusi cinque A321XLR, annunciato a dicembre 2021.

“Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Airbus attraverso questo ordine per l’A220”, ha affermato Steven C. Udvar-Hazy, Senior Vice President, OEM Relations & Market Development at ACG. “I nostri clienti delle compagnie aeree apprezzeranno la compatibilità ambientale, il comfort per i passeggeri e l’economia operativa dell’A220”.

“Questo ordine per 20 A220 da Aviation Capital Group riflette il potenziale dell’aeromobile come valido investimento, anche per gli investitori con sede nella regione dell’Asia del Pacifico”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head di Airbus International. “Ringraziamo e ci congratuliamo con i nostri partner di ACG. Con la fuel and emissions efficiency che è sempre più una scelta di investimento discriminante, l’A220 si distingue davvero. Altrettanto gratificante è il feedback del mercato secondo cui la cabina dell’A220 sta diventando la beniamina dei passeggeri nei regional and small single-aisle segments”.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori geared turbofan PW1500G di ultima generazione di Pratt & Whitney. Caratterizzato da un’impronta acustica ridotta del 50% e un consumo di carburante inferiore fino al 25% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo aereo per rotte regionali e long distance routes operations. L’ultimo accordo porta il numero totale di ordini fermi per l’A220 sopra 700.

Con questo ordine ACG sostiene la multi-million dollar ESG fund initiative lanciata di recente da Airbus, che contribuirà agli investimenti in sustainable aviation development projects”, afferma Airbus.

Jazeera Airways conferma ordine per 28 A320neo family aircraft

Jazeera Airways, compagnia aerea con base in Kuwait, ha confermato un ordine con Airbus per 28 aeromobili, di cui 20 A320neo e otto A321neo. L’ordine conferma il Memorandum of Understanding annunciato a novembre 2021.

“Jazeera Airways è un partner di lunga data di Airbus e siamo lieti di vederli ampliare la loro flotta all-Airbus con altri 28 aeromobili della famiglia A320neo”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “La famiglia A320neo offre le giuste dimensioni, economia e comfort, affinché Jazeera Airways possa servire la sua base di clienti in crescita e aprire nuove rotte in modo competitivo. Salutiamo il team Jazeera per il loro straordinario sviluppo e lo ringraziamo per la fiducia e per questo importante ordine”.

“Siamo lieti di confermare questo ultimo ordine con Airbus”, ha affermato Rohit Ramachandran, Jazeera Airways Chief Executive Officer. “Prendendo entrambe le versioni A320neo e A321neo avremo una grande flessibilità per estendere la nostra rete a destinazioni a medio e lungo raggio dal Kuwait, offrendo ai passeggeri più scelta per viaggiare e godere di destinazioni popolari tanto quanto quelle meno servite”

“La famiglia A320neo incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e innovazioni aerodinamiche, che insieme offrono il 20% di risparmio di carburante e una riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili Airbus della generazione precedente. La Famiglia A320neo ha ricevuto più di 7.400 ordini da oltre 120 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)