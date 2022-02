Airbus sigla accordo per un hydrogen hub in Singapore

Airbus ha firmato un accordo di cooperazione con Changi Airport Group, la società globale di ingegneria e gas industriali Linde e la Civil Aviation Authority di Singapore (CAAS) per studiare il potenziale di un futuro hub per l’idrogeno nella città-stato.

L’accordo è stato firmato al Singapore Airshow da Sabine Klauke, Airbus Chief Technical Officer, Han Kok Juan, Director-General of the Civil Aviation Authority of Singapore, Yam Kum Weng, Executive Vice President of Changi Airport Group, John Panikar, Executive Vice President, APAC of Linde.

Riflette l’ambizione condivisa dei quattro partner di sfruttare le rispettive competenze per sostenere la decarbonizzazione dell’industria aeronautica e raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

Nell’ambito della collaborazione, i partner esamineranno come l’idrogeno può essere trasportato, immagazzinato e consegnato agli aeromobili negli aeroporti esistenti e nuovi. Ciò amplia un precedente accordo con CAAS per valutare le hydrogen infrastructures, ampliando il campo di applicazione per includere l’aeroporto e il fornitore di energia.

Airbus fornirà caratteristiche su aircraft configuration and fleet energy usage, informazioni su hydrogen-powered aircraft for ground operations, dati sull’hydrogen aircraft ramp-up negli aeroporti.

“La regione Asia-Pacifico svolgerà un ruolo chiave mentre lavoriamo per rendere realtà l’aviazione a impatto climatico zero”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus. “Grazie alla collaborazione con Changi Airport e con Incheon Airport, Airbus sfrutterà le competenze operative e tecniche di due dei principali hub mondiali. Gli studi che condurremo insieme riflettono la necessità di un approccio intersettoriale, che includa produttori, compagnie aeree, autorità di regolamentazione, aeroporti, fornitori di energia e mondo accademico. Abbiamo bisogno di un’azione coraggiosa e coordinata per raggiungere i nostri obiettivi”.

L’uso dell’idrogeno per alimentare i futuri velivoli non solo dovrebbe ridurre significativamente le emissioni degli aerei in volo, ma potrebbe anche aiutare a decarbonizzare le air transport activities a terra. Nel 2020 Airbus ha lanciato il programma “Hydrogen Hub at Airports” per avviare la ricerca sui requisiti infrastrutturali e sulle operazioni aeroportuali a basse emissioni di carbonio, lungo l’intera catena del valore.

Ad oggi sono stati firmati accordi con partner e aeroporti di Parigi, Seoul e Singapore.

(Ufficio Stampa Airbus)