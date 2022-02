Nuovi ordini di motori per GE Aviation e CFM International

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato un ulteriore ordine per 22 motori GE9X, per equipaggiare la sua flotta di Boeing 777-9. L’ordine, che include un 12-year GE TrueChoice™ services contract, ha un valore di 2,8 miliardi di dollari al prezzo di listino.

Singapore Airlines ha un totale di 31 Boeing 777-9 ordinati e sarà la prima compagnia aerea nella regione dell’Asia Pacifico a operare questa nuova generazione di aeromobili widebody. Nel 2017 la compagnia aerea ha effettuato un ordine iniziale per 40 motori GE9X.

“Singapore Airlines è un cliente di lunga data e siamo orgogliosi di continuare a far crescere la nostra relazione”, ha affermato il GE9X program general manager, Mike Hoffmeister. “Il motore GE9X offre una combinazione di potenza ed efficienza nei consumi che non ha eguali nella sua categoria”.

Lau Hwa Peng, Senior Vice President, Engineering, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Le tecnologie all’avanguardia utilizzate nel Boeing 777-9 e nei motori GE9X aiuteranno SIA ad aumentare la nostra efficienza operativa, a ridurre il consumo di carburante e le nostre emissioni di carbonio. Ciò rafforzerà la posizione di SIA come compagnia aerea leader a livello mondiale e ci consentirà di cogliere le opportunità di crescita future”.

“Il GE9X è dotato della più recente tecnologia di GE, compresi heat-resistant Ceramic Matrix Composites (CMC) materials, additively-manufactured parts, lean-burn combustion, che aiutano a migliorare la fuel efficiency.

Con un overall pressure ratio di 60:1, il motore GE9X ha il pressure ratio più alto di qualsiasi altro commercial aircraft engine in servizio. Il GE9X offre le emissioni di NOx più basse della sua classe ed è il motore GE più silenzioso mai prodotto.

Come tutti i motori commerciali GE, sia il GE9X che il GE90 sono compatibili con qualsiasi approved Sustainable Aviation Fuel (SAF)”, afferma GE Aviation.

CFM International: BOC Aviation ordina sedici motori LEAP-1A

BOC Aviation Limited annuncia ordini per otto shipsets di motori CFM International LEAP-1A, per equipaggiare i nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320neo ordinati da Airbus e la cui consegna è prevista per il 2023.

CFM International è una società congiunta al 50/50 tra GE e Safran Aircraft Engines e produce motori sia per la famiglia Airbus A320 che per la serie Boeing 737.

“I motori CFM alimentano la nostra flotta dal 1998 e siamo lieti di continuare a costruire su questa relazione di lunga data. Questo contratto indica la nostra continua fiducia nel motore CFM LEAP e riflette la soddisfazione dei nostri clienti per gli aeromobili A320neo con motore CFM LEAP come una efficiente e affidabile airframe and engine combination”, afferma Robert Martin, Managing Director and Chief Executive Officer of BOC Aviation.

“Con questo ordine, i motori CFM alimenteranno 486 aeromobili nel nostro portafoglio e non vediamo l’ora di continuare a fornire ai nostri clienti delle compagnie aeree soluzioni per aeromobili a basso consumo di carburante e tecnologicamente avanzate”, ha affermato David Walton, Deputy Managing Director and Chief Operating Officer, BOC Aviation.

“Siamo lieti che BOC Aviation abbia scelto ancora una volta il motore LEAP-1A per equipaggiare i sui nuovi velivoli della famiglia A320neo”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International “Siamo entrambi onorati della continua fiducia che BOC Aviation ha dimostrato nelle nostre persone e nei nostri prodotti e siamo orgogliosi di portare vantaggi in termini di migliore fuel efficiency e minori emissioni di CO2, nonché il più alto asset utilisation, a BOC Aviation e ai suoi clienti delle compagnie aeree”.

(Ufficio Stampa GE Aviation – CFM International)