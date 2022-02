Qantas estende la Kangaroo Route verso Londra via Darwin

Qantas continuerà a effettuare i suoi double daily direct flights dall’Australia a Londra via Darwin a causa dell’incertezza continua sulla riapertura del West Australian border e dei requisiti di test per i passeggeri in transito attraverso Singapore.

Quando i viaggi internazionali sono ripresi nel novembre dello scorso anno, Qantas ha temporaneamente dirottato il suo servizio da Perth a Londra via Darwin.

Qantas ha lavorato a stretto contatto con il governo del Territorio del Nord per creare Darwin come hub alternativo. Il servizio Perth-Londra doveva tornare ad operare via Perth ad aprile, ma con il West Australian Government che deve ancora confermare una data di riapertura per lo stato, Qantas continuerà a operare la rotta via Darwin almeno fino a giugno 2022.

Per semplificare le disposizioni di transito per i passeggeri, Qantas continuerà anche a operare il volo da Sydney a Londra via Darwin invece che attraverso Singapore fino a giugno 2022.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Il lavoro del Primo Ministro e del suo team e la collaborazione dell’aeroporto di Darwin, hanno reso possibile la gestione e ora l’estensione di questo servizio. Grazie al loro aiuto, volare tra l’Australia e Londra è stato molto più facile di quanto non sarebbe stato altrimenti”.

Qantas attualmente opera voli giornalieri da Melbourne e Sydney a Londra (via Darwin) sul suo 787 Dreamliner.

Qantas ha inoltre annunciato l’intenzione di creare una nuova base di aeromobili Embraer E190 all’aeroporto di Darwin. Almeno quattro E190 avranno base a Darwin per servire le principali rotte QantasLink attraverso l’Australia, nonché un nuovo servizio passeggeri internazionale da Darwin a Dili.

I jet E190 sono dotati di cabine sia business che economy con un massimo di 97 posti e un’autonomia di cinque ore. Vengono impiegati sul network Qantas come parte di un accordo triennale con Alliance Airlines per aumentare i voli domestici e aumentare i collegamenti e gli orari tra le capitali più piccole e i centri regionali. Basare i quattro velivoli a Darwin porterà altri 90 posti di lavoro nel Territorio, inclusi piloti, personale di bordo e ingegneri reclutati da Alliance Airlines.

Le dimensioni, il range e l’economia dell’aereo hanno aperto più voli su rotte esistenti e nuove rotte che non sarebbero praticabili con aeromobili più grandi, comprese tre nuove rotte domestiche.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, afferma: “L’E190 è un aereo fantastico e le nuove rotte e frequenze che ha supportato significano che Darwin è in una posizione migliore per trarre vantaggio dal ritorno del turismo nazionale e dei viaggi d’affari”.

Tutti i velivoli E190 attivati nell’ambito dell’accordo con Alliance verranno progressivamente dipinti con la livrea QantasLink.

(Ufficio Stampa Qantas Group)