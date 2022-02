JetBlue ordina 30 ulteriori Airbus A220-300

JetBlue Airways ha firmato un ordine fermo con Airbus per 30 ulteriori aeromobili A220-300. Questo nuovo accordo porta il firm commitment del vettore per l’A220-300 a 100 aeromobili. L’accordo porta anche il total firm order book per l’A220 a 740 aeromobili.

“Stiamo già constatando i benefici degli otto A220 che abbiamo integrato nella nostra flotta e siamo entusiasti di aggiungerne presto altri”, ha dichiarato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Abbiamo visto una crescita a due cifre nei punteggi di soddisfazione dei clienti e questi aeromobili fuel-efficient supportano la nostra leadership nella riduzione delle emissioni di carbonio. Con 30 ulteriori A220 ordinati, siamo in grado di accelerare i nostri piani di modernizzazione della flotta per migliorare le nostre cost performance e sostenere la nostra focus city network strategy”.

“È molto gratificante vedere un cliente soddisfatto tornare per altri aeromobili a meno di un anno dall’entrata in servizio del suo primo A220 e desideriamo congratularci con i nostri amici di JetBlue per questo accordo storico”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus e Head of Airbus International. “Con oltre 700 ordini per l’A220 a oggi, questa è una testimonianza del forte interesse del mercato per questo nuovo aeromobile a corridoio singolo”.

“Jetblue ha iniziato a operare l’A220-300 nell’aprile 2021 e opera attualmente otto A220 in una configurazione a 140 posti, con USB-C, USB-A e AC power per ogni posto. L’A220 offre anche la cabina più spaziosa con il soffitto più alto, i finestrini più ampi e le cappelliere più grandi della propria classe.

L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il 100-150 seat market, che riunisce un’aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori geared turbofan Pratt & Whitney PW1500G di ultima generazione. L’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50%, fuel burn per seat ed emissioni di CO2 inferiori del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto allo standard del settore.

Con quasi 15 vettori che operano circa 200 A220 in quattro continenti, l’A220 ha dimostrato di essere un aereo ottimale per regional e long-distance routes”, afferma Airbus.

