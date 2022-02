Iberia volerà a Dallas, Washington DC e San Francisco

Il primo giorno di giugno Iberia farà il suo debutto volando a Washington DC e a Dallas, Texas, da Madrid, mentre riprenderà il suo servizio Madrid-San Francisco, indicando la rinnovata attenzione della compagnia aerea su un mercato forte sia nei viaggi d’affari che di piacere.

Le nuove destinazioni portano il totale di rotte Iberia negli Stati Uniti a nove, incluso Porto Rico, e la compagnia prevede anche di aumentare le frequenze per New York, Boston e Los Angeles.

Iberia opererà quattro voli diretti da Madrid a Washington DC, dove i turisti europei potranno osservare da vicino la Casa Bianca e il Campidoglio e visitare i principali monumenti e musei.

I voli operano il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, sono in programma dal 1 giugno al 29 ottobre e utilizzeranno aeromobili della famiglia Airbus A330. Partiranno da Madrid alle 12:10, facilitando i collegamenti da altri punti in Spagna e altrove in Europa.

IB6131 Madrid – Washington 12:10 – 15:15

IB6132 Washington – Madrid 16:45 – 06:30

Giugno vedrà anche la compagnia aerea spagnola raggiungere per la prima volta Dallas, con voli il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, fino al 29 ottobre, con Airbus A330-200 da 288 posti.

Con partenza da Madrid a metà pomeriggio, il volo verso Dallas faciliterà i collegamenti dalle oltre 100 destinazioni di Iberia in Europa. Dallas è anche l’hub principale di American Airlines, che serve città negli Stati Uniti ed è parte di un Joint Business Agreement che copre le rotte del Nord Atlantico con Iberia, British Airways e Finnair.

IB6146 Madrid – Dallas 15:55 – 19:50

IB6147 Dallas – Madrid 21:25 – 14:20

I voli diretti Madrid-San Francisco, interrotti dalla pandemia, riprenderanno nel periodo 1 giugno-30 settembre, con voli il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle 12:20 su aeromobili Airbus A330-200 da 288 posti.

IB6193 Madrid – San Francisco 12:20 – 16:15

IB6174 San Francisco – Madrid 17:50 – 14:10

Solo le compagnie aeree del gruppo IAG collegano la Spagna con San Francisco: Iberia da Madrid e Level da Barcellona dal 29 marzo, con voli il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Le frequenze aggiuntive e le nuove destinazioni statunitensi, per un totale di nove, mostrano l’attenzione di Iberia sul vivace mercato dei viaggi negli Stati Uniti nella stagione estiva. Le destinazioni aggiuntive e i voli per New York, Boston e Los Angeles porteranno i voli di Iberia dalla Spagna agli Stati Uniti a oltre 120 voli settimanali.

Quest’estate Iberia opererà fino a 14 voli settimanali tra Madrid e New York, oltre al volo giornaliero operato da LEVEL da Barcellona.

La compagnia aerea spagnola offrirà anche 14 voli settimanali per Miami e fino a sette frequenze per Chicago.

Nei mesi di luglio e agosto, Boston avrà un volo giornaliero e LEVEL offrirà quattro voli settimanali tra Barcellona e Boston.

Iberia offrirà ai suoi clienti fino a cinque voli diretti da Madrid a Los Angeles, mentre LEVEL opererà quattro frequenze da Barcellona.

San Juan, Porto Rico, una destinazione coperta anche dalla JBA che unisce Iberia con American Airlines, British Airways e Finnair sulle rotte del Nord Atlantico, avrà cinque voli settimanali.

La JBA che copre le rotte aeree del Nord Atlantico è stata fondata nel 2010 da American Airlines, British Airways e Iberia. Finnair si è unita nel 2013, LEVEL nel 2017 e Aer Lingus nel 2021. I clienti possono combinare i voli su uno qualsiasi di questi sei vettori per usufruire di offerte speciali e ottimizzare i collegamenti e i tempi di volo.

Le nuove rotte di questa estate includono:

Aer Lingus: Manchester-New York; Manchester-Orlando.

American Airlines: Charlotte-Roma (5 Aprile -29 Ottobre).

British Airways: Heathrow-Portland; Heathrow-Pittsburgh (entrambi a partire dal 3 giugno).

Finnair: Helsinki-Dallas; Helsinki-Seattle (1 Giugno – 29 Ottobre).

LEVEL: Barcelona-Los Angeles (28 marzo, fino a quattro volte a settimana).

