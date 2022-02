Airbus, Rolls-Royce, Safran e Singapore Airlines firmano la Global Sustainable Aviation Fuel declaration al Singapore Airshow

Airbus, Rolls-Royce, Safran e Singapore Airlines hanno firmato la Global SAF Declaration al Singapore Airshow, impegnandosi a promuovere l’accelerazione dello sviluppo, della produzione e del consumo di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

L’industria aeronautica svolge un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, con il SAF che rappresenta una delle leve chiave di decarbonizzazione nel settore dell’aviazione.

La Global SAF Declaration invita i partner industriali delle aerospace, aviation and fuel value chains a lavorare insieme per l’adozione del SAF come parte importante della decarbonizzazione, con l’ambizione di garantire una crescita costante nei prossimi dieci anni.

La Dichiarazione è aperta a tutte le compagnie aeree, nonché alle organizzazioni aeronautiche e aerospaziali, a complemento dei loro impegni di sostenibilità. Singapore Airlines è la prima compagnia aerea a firmare la Dichiarazione.

Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus, ha dichiarato: “Airbus si impegna a raggiungere gli obiettivi comuni del settore per una carbon neutral aviation entro il 2050. Sono state identificate diverse leve per raggiungere questi obiettivi e l’uso di sustainable aviation fuel è uno dei principali pilastri nel percorso verso la decarbonizzazione, consentendo un guadagno fino all’80% in termini di riduzione di CO2 durante il ciclo di vita del SAF. Tutti gli aeromobili Airbus sono attualmente certificati per volare con 50% SAF e questo sarà aumentato al 100% entro il 2030. La sfida è aumentare ulteriormente e incoraggiare l’adozione di SAF a livello globale, nonché incentivi e politiche a lungo termine che incoraggiano l’uso del SAF. La Dichiarazione sosterrà esattamente questo e Airbus sta invitando altri attori del settore ad aderire all’iniziativa”.

Grazia Vittadini, Chief Technology and Strategy Officer, Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “La firma della Dichiarazione è una pietra miliare importante per l’industria aerospaziale. Accogliamo con favore l’opportunità di spingere per un maggiore utilizzo dei SAF unendoci lungo la catena del valore. È importante unire i nostri sforzi e concentrarci sulla costruzione dello slancio necessario per portare avanti questo obiettivo. Siamo tutti grandi sostenitori dello sviluppo di soluzioni di propulsione alternative tra cui idrogeno, ibrido-elettrico ed elettrico e riconosciamo anche che i SAF sono un elemento fondamentale per avviarci sulla nostra strada verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine”.

Eric Dalbiès, Chief Technology Officer di Safran, ha dichiarato: “Safran sostiene la Global SAF Declaration che sottolinea l’impegno industriale per raggiungere net zero emission nel 2050. Il Gruppo è pienamente impegnato a fornire innovazioni dirompenti per la decarbonizzazione, con ultra-efficient engines and 100 % sustainable aviation fuels capability, al fine di consentire l’ambiziosa transizione energetica richiesta nel settore aeronautico”.

Lee Wen Fen, Senior Vice President Corporate Planning, Singapore Airlines, ha dichiarato: “La Global SAF Declaration riafferma l’impegno di SIA a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. SIA rimane fermamente impegnata nei nostri obiettivi di sostenibilità. e ha attivamente promosso l’uso di SAF a Singapore insieme ai nostri partner. Oltre al SAF, utilizziamo anche più leve per raggiungere i nostri obiettivi, incluso il raggiungimento di una maggiore efficienza operativa e l’investimento in aeromobili di nuova generazione. Continueremo a collaborare con partner che la pensano allo stesso modo a livello globale per lavorare verso la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale nelle nostre operazioni”.

La creazione della Global SAF Declaration è stata supportata da Roland Berger, una società di consulenza globale leader nella sostenibilità aerospaziale.

