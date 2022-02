News Brevi – 15.02.2022

ENAC ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DI RYANAIR DI RIMBORSARE I PASSEGGERI CHE NON POSSONO VIAGGIARE A CAUSA DEL COVID – ENAC informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) accoglie con soddisfazione la decisione del vettore irlandese Ryanair di rimborsare con un voucher i passeggeri che non possono prendere un volo prenotato perché positivi al Covid o in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive. Il nuovo orientamento della compagnia rappresenta una svolta di fondamentale rilievo per i passeggeri e segna per l’ENAC, che si è sempre attivato nei confronti di Ryanair richiamando la compagnia al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, un’ulteriore affermazione del ruolo dell’Ente a garanzia della piena e incondizionata tutela dei diritti dei passeggeri. Ryanair, infatti, a sostegno della propria policy, aveva sempre fatto leva sul diritto irlandese, che esclude ogni rimborso se il consumatore non rispetta un contratto per colpe non riconducibili al vettore. Anche a seguito delle azioni intraprese dall’Ente a favore della tutela dei diritti, la compagnia ha finalmente riconosciuto il rimborso Covid, in linea con le altre compagnie e in conformità alla normativa comunitaria e alle leggi italiane. L’obiettivo comune a Istituzioni e operatori del trasporto aereo è quello di continuare a tutelare la salute dei passeggeri, per favorire la piena ripresa dei voli in sicurezza e per sostenere il rilancio del settore aereo e, più in generale, dell’economia”.

PARTNERSHIP TRA ANA HOLDINGS E JOBY PARTNER PER PORTARE AIR TAXI SERVICE IN GIAPPONE – ANA HOLDINGS, INC. (ANA HD) e Joby Aviation Inc. (Joby) hanno annunciato una partnership che vedrà la più grande compagnia aerea giapponese unirsi a Joby per portare aerial ridesharing services in città e comunità di tutto il Giappone. Anche Toyota Motor Corporation (Toyota) ha aderito alla partnership, con l’intenzione di esplorare opportunità come il trasporto terrestre. Joby è una società con sede in California che sviluppa un velivolo completamente elettrico a cinque posti in grado di decollare e atterrare verticalmente (eVTOL). Con un’autonomia massima di 150 miglia (241 chilometri), una velocità massima di 200 mph (321 km/h) e un basso profilo di rumorosità, è progettato per rendere l’emissions-free air travel una realtà conveniente e quotidiana. Ad esempio, il viaggio di 31 miglia (50 chilometri) dal Kansai International Airport alla stazione di Osaka potrebbe richiedere meno di 15 minuti in aereo anziché un’ora in auto. ANA HD e Joby collaboreranno su tutti gli aspetti della creazione di questa nuova forma di trasporto in Giappone, incluso lo sviluppo delle infrastrutture, l’addestramento dei piloti, le operazioni di volo, l’accettazione pubblica e i requisiti normativi per operare. Verrà presa in considerazione anche l’integrazione con il trasporto via terra, con Toyota che supporterà lo sforzo. JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby, ha dichiarato: “Il Giappone ci offre un’opportunità spettacolare. Siamo onorati di lavorare con ANA, non potremmo immaginare un partner migliore con cui lavorare in Giappone”. Koji Shibata, Representative Director and Executive Vice President at ANA HD, ha dichiarato: “ANA ha 70 anni di esperienza nella fornitura di voli sicuri e affidabili a clienti di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di portare questa esperienza operativa come parte di questa partnership e di essere in prima linea nell’introduzione di questa rivoluzionaria forma di trasporto in Giappone”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA LA NUOVA ESPERIENZA “LITTLE VIP” – Etihad Airways ha lanciato una nuova esperienza per le famiglie che volano con la compagnia. La compagnia aerea ha collaborato con il parco a tema Warner Bros World™ Abu Dhabi per lanciare un’esperienza per famiglie unica nel suo genere a bordo della sua flotta. La nuova campagna “Little VIP” di Etihad mira a rendere il viaggio con i bambini il più semplice e divertente possibile. I nuovi regali per bambini della compagnia aerea, a tema Warner Bros, sono progettati in tre fasce di età. Etihad sta dando vita a un’esperienza di viaggio familiare completa, attraverso la formazione del personale di cabina e del personale di terra per identificare e supportare le esigenze di viaggio della famiglia. All’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, sarà disponibile uno spazio dedicato al check-in per le famiglie con code ridotte al minimo per rendere i viaggi il più agevoli possibile. In volo il menu è stato migliorato sulla base del feedback dei viaggiatori con famiglia e di conseguenza sono stati aggiunti al menu i piatti tradizionali richiesti dai bambini. Anche l’intrattenimento in volo di Etihad è progettato in un formato divertente e adatto ai bambini. Etihad offre un’ampia selezione di film e programmi TV Warner Bros.

EMBRAER APRE LE CANDIDATURE AL SOFTWARE SPECIALIZATION PROGRAM – Embraer ha aperto la procedura di candidatura per 35 posti vacanti nel Software Specialization Program (PES), un’iniziativa innovativa che sarà realizzata in collaborazione con il Federal University of Pernambuco (UFPE) Informatic Center (CIn). Le offerte di lavoro sono ammissibili per professionisti del settore STEM provenienti da tutto il Brasile che si sono laureati tra gli anni 2016 e 2021. Le candidature sono aperte fino al 2 marzo tramite questo link: https://www.embraer.com/br/pt/pes. Per coloro che vorrebbero lavorare nel settore aerospaziale, il programma mira ad accelerare le competenze in un’area all’interno del mercato globale in rapida crescita. Al termine del programma, i professionisti selezionati riceveranno la laurea lato sensu dall’università e avranno l’opportunità di lavorare per Embraer nell’ambito dello sviluppo tecnologico. “Siamo molto entusiasti di questo nuovo programma in collaborazione con UFPE. Il programma accelererà la disponibilità di specialisti tecnologici per il settore aeronautico e genererà anche vantaggi per la società, contribuendo a ridurre il divario tra domanda e offerta per questi professionisti”, afferma Carlos Alberto Griner, VP of People, ESG and Communications, Embraer. “In linea con la nostra visione di lavoro congiunto con le università, abbiamo creato un programma educativo agile per attrarre talenti che cercano di abbinare lo sviluppo personale e le opportunità di carriera nell’aviazione”. Diviso in tre fasi, il programma offrirà lezioni virtuali per le discipline teoriche e lo sviluppo del progetto finale. Con una durata di nove mesi, i candidati potranno scegliere tra la specializzazione in “embedded software” o “data science” su richiesta. La tradizione e la qualità riconosciute nell’istruzione superiore e nella ricerca scientifica, nonché la vicinanza al Porto Digital, un hub di innovazione di eccellenza situato a Recife, hanno reso UFPE il partner ideale per Embraer per condurre l’iniziativa educativa con un impatto nell’ecosistema di innovazione nazionale. Considerando altri programmi di reclutamento e abilitazione di successo di Embraer, la prospettiva è che il Software Specialization Program fornirà all’azienda una maggiore disponibilità di professionisti altamente qualificati che sono in linea con la strategia di crescita futura.

AUSTRIAN AIRLINES: PARTE IL QUARTO ROUND DI ‘AIRCELERATE’ – Austrian Airlines informa: “Il programma di formazione “AIRcelerate” è stato sviluppato nel 2018 per colmare la mancanza di specialisti in posizioni accademiche, dove è necessario un know-how specifico per le compagnie aeree e una comprensione dell’amministrazione aziendale. Il programma di formazione di Austrian Airlines offre ai talenti giovani e appassionati il miglior quadro possibile per iniziare la propria carriera nel settore dell’aviazione. AIRcelerate sta ora entrando nel suo quarto round: le domande possono essere presentate dal 15 febbraio 15 fino al 20 aprile. A settembre 2022 la quarta generazione di AIRcelerate inizierà il programma di studio presso Austrian Airlines. Per sette semestri, otto giovani talenti studieranno per la laurea in gestione dell’aviazione presso l’Università di scienze applicate di Worms in Germania. Oltre alla classica amministrazione aziendale, il programma in lingua inglese insegna agli studenti tutte le basi teoriche per gestire con successo una compagnia aerea”. “Oltre agli incarichi operativi a terra o in volo, gli studenti imparano tutto ciò che devono sapere per entrare a far parte di Austrian Airlines subito dopo il programma, attraverso la rotazione del lavoro in un’ampia gamma di dipartimenti, nonché in numerose fasi commerciali pratiche, progetti e corsi di formazione. Offriamo le migliori opportunità per diventare manager dell’aviazione esperti e competenti durante l’intera fase di formazione”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. Durante il programma i partecipanti saranno supportati anche da un mentore del team di gestione. Nove degli attuali 17 AIRcelerator sono attivamente in formazione. Otto hanno già completato con successo il programma nel 2021, cinque di loro stanno ancora lavorando per Austrian Airlines in vari dipartimenti. Per acquisire esperienza internazionale e sviluppare i punti di forza personali, i partecipanti ad AIRcelerate hanno l’opportunità di studiare un semestre all’estero. Un’altra parte del programma è un incarico a un progetto dell’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group Help Alliance. I partecipanti al programma AIRcelerate saranno impiegati presso Austrian Airlines fin dall’inizio e, oltre agli stipendi durante le fasi pratiche, riceveranno anche vantaggi per i dipendenti i come voli scontati. Per applicare: https://apply.lufthansagroup.careers/index.php?ac=jobad&id=82852&language=2.

LEONARDO: VIA LIBERA AI TEST DEL BRITECLOUD 218 SUGLI F-16 – Il Seek Eagle Office dell’United States Air Force ha autorizzato i test operativi del sistema BriteCloud 218 di Leonardo a bordo del caccia F-16 Falcon. Il via libera rappresenta una delle tappe finali del programma Foreign Comparative Testing (FCT) del Dipartimento della Difesa USA che si concluderà quest’anno. Si tratta di un passaggio chiave, condotto dall’US Air National Guard, che apre le porte a un impegno da parte degli Stati Uniti all’acquisizione del BriteCloud 218.

NUOVE NOMINE PER PRATT & WHITNEY – Raytheon Technologies Corporation ha annunciato la nomina di Christopher T. Calio come Chief Operating Officer e ha nominato Shane G. Eddy per succedere a Calio come Presidente della sua business unit Pratt & Whitney, in vigore dal 1 marzo 2022. In qualità di Chief Operating Officer, Calio supervisionerà le quattro business unit dell’azienda, nonché technology and engineering; enterprise services and digital; operations, quality, environmental, health and safety, supply chain functions. Calio continuerà a riferire direttamente al Presidente e CEO Greg Hayes. “Chris è un leader collaudato che ha guidato con successo Pratt & Whitney attraverso uno dei periodi più dinamici e impegnativi della storia aerospaziale”, ha affermato Greg Hayes, Presidente e CEO di Raytheon Technologies. “Ha guidato investimenti strategici e fornito innovazione attraverso programmi commerciali e militari. Mentre eseguiamo la nostra strategia, incluso il nostro impegno a sviluppare il talento in tutta l’organizzazione, l’esperienza e la leadership di Chris aiuteranno a far avanzare le iniziative di crescita e trasformazione dell’azienda”. Con oltre 20 anni di esperienza nella leadership esecutiva, Calio ha trascorso l’ultimo decennio nel settore aerospaziale e della difesa. Nella sua posizione più recente come Presidente di Pratt & Whitney, ha supervisionato l’introduzione di numerosi miglioramenti del prodotto, inclusa la recente introduzione del motore GTF Advantage™ e del programma F135. Shane Eddy, attualmente SVP e Chief Operations Officer di Pratt & Whitney, sostituisce Calio come Presidente di Pratt & Whitney. Eddy è entrato in Pratt & Whitney nel 2016, con precedenti esperienze presso GE Aviation, Sikorsky Aircraft Corporation e Bell Textron.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER AIR CANADA – Air Canada annuncia di essere stata riconosciuta come uno dei Montreal’s Top Employers” per il 2022 nell’indagine annuale sui datori di lavoro di Mediacorp Canada, segnando il nono anno consecutivo in cui la compagnia aerea ha ricevuto questo premio. “Siamo orgogliosi di avere sede a Montreal, dove svolgiamo un ruolo fondamentale nel successo economico di questa vibrante città, e siamo onorati di essere riconosciuti per il nono anno consecutivo come uno dei migliori datori di lavoro di Montreal”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Oltre al premio “Montreal’s Top Employers” 2022, Air Canada è stata anche inserita nell’elenco di Forbes dei Canada’s Best Employers 2022.