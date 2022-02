Airbus: Singapore Airlines e Etihad Airways ordinano il nuovo A350F Freighter

Singapore Airlines (SIA) ha finalizzato un accordo di acquisto con Airbus per sette aerei A350F Freighter. L’ordine è stato firmato al Singapore Airshow dal SIA CEO Goh Choong Phong e dall’Airbus Chief Commercial Officer and Head of International Christian Scherer.

L’ordine rafforza l’impegno del vettore nei confronti del freighter di nuova generazione annunciato dal produttore a dicembre 2021. L’aereo appena ordinato sostituirà la flotta 747-400F esistente del vettore dal quarto trimestre 2025.

“Questo ordine sottolinea l’importanza del mercato cargo per il Gruppo SIA. L’introduzione dell’A350F migliorerà le nostre capacità in questo settore chiave, assicurandoci di essere pronti per le opportunità di crescita che si presenteranno nei prossimi anni. Questi velivoli di nuova generazione aumenteranno sostanzialmente la nostra efficienza operativa e ridurranno il consumo di carburante, dando un contributo importante al successo dei nostri obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine”, ha affermato Goh Choon Phong, Chief Executive Officer, Singapore Airlines.

“Singapore Airlines è il più grande operatore mondiale dell’A350 ed è ora destinato a diventare il primo a volare la nuovissima variante cargo”, ha affermato Christian Scherer. “L’A350F si inserirà perfettamente nella flotta esistente del vettore, ridefinendo al contempo l’efficienza operativa delle sue operazioni cargo, riducendo del 40% il consumo di carburante e le emissioni rispetto all’aereo che sostituirà in SIA, offrendo al contempo la stessa capacità di carico utile e un range più elevato. I modelli di consumo sono cambiati radicalmente negli ultimi tempi, generando una maggiore domanda per il trasporto rapido di merci per via aerea. Con l’A350F, SIA sarà ben posizionata per rispondere a questo enorme potenziale di mercato in modo redditizio e sostenibile”.

“L’A350F soddisfa l’imminente ondata di sostituzioni di large freighter e l’evoluzione dei requisiti ambientali, dando forma al futuro dell’air freight. L’A350F sarà dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-97 a basso consumo di carburante.

L’A350F si basa sulla long-range passenger family più moderna del mondo. Con una 109-tonne payload capability, l’A350F servirà tutti i mercati cargo. L’aereo è dotato di un’ampia large main deck cargo door, con la lunghezza e la capacità della fusoliera ottimizzate rispetto ai pallet e ai container standard del settore.

Oltre il 70% della cellula sarà realizzato con materiali avanzati, il che si traduce in un peso al decollo più leggero di 30 tonnellate, generando almeno il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni rispetto al suo attuale concorrente più vicino. L’A350F soddisferà pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 che entreranno in vigore nel 2027”, afferma Airbus.

Singapore Airlines è il più grande operatore mondiale di A350, con 58 attualmente in servizio.

L’ A350F di nuova generazione entrerà a far parte della flotta di Etihad Airways

Etihad Airways ha firmato una Lettera di intenti (LoI) per sette A350F Freighter da aggiungere alla sua flotta esistente di cinque A350-1000 in versione passeggeri. L’annuncio è stato fatto al Singapore Airshow 2022. Etihad ha anche selezionato i Flight Hour Services (FHS) di Airbus per supportare l’intera flotta A350.

“Etihad è lieta di estendere la nostra relazione con Airbus per includere questo straordinario aeromobile come parte della nostra flotta cargo per il futuro”, ha affermato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group. “Poiché le nostre operazioni cargo continuano a sovraperformare e lavoriamo per un futuro più sostenibile basato sulla flotta più giovane e più efficiente in termini di consumo di carburante del mondo, l’aggiunta dell’A350F svolgerà un ruolo chiave nel guidare la nostra strategia cargo a lungo termine e raggiungere il nostro 2035 target di ridurre del 50% le emissioni di CO2”.

“Siamo lieti di firmare questo accordo con il nostro partner di lunga data Etihad, poco prima che questa compagnia aerea molto esigente introduca anche il servizio passeggeri con l’A350. Grazie ad Etihad per aver approvato la natura rivoluzionaria del nuovo A350F”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of International. “L’unico large freighter di nuova generazione al mondo non avrà rivali nel suo segmento di mercato in termini di autonomia, consumo di carburante e risparmio di CO2”.

“Come parte della famiglia a lungo raggio più moderna del mondo, l’A350F offre un alto livello di commonality con le versioni passeggeri dell’A350. Con una 109 tonne payload capability, l’A350F può servire tutti i mercati cargo. Ad oggi l’A350F ha ottenuto ordini e impegni fermi per 29 aeromobili da 5 clienti.

L’A350F soddisfa l’imminente ondata di sostituzioni di large freighter e l’evoluzione dei requisiti ambientali, dando forma al futuro dell’air freight. L’A350F sarà dotato della più recente tecnologia, con motori Rolls-Royce Trent XWB-97 a basso consumo di carburante”, afferma Airbus.

Altri accordi al Singapore Airshow

Airbus e l’Institute of Technical Education di Singapore riaffermano l’impegno a sviluppare i talenti aerospaziali locali

Airbus, insieme all’Institute of Technical Education (ITE) di Singapore, hanno firmato due accordi che vedranno entrambe le parti ampliare la loro collaborazione nell’area della formazione aerospaziale.

Il primo è un Memorandum of Understanding, in cui Airbus supporterà ITE nello sviluppo delle future generazioni di ingegneri e meccanici in conformità con gli standard del settore aeronautico. Ciò sarà raggiunto attraverso il miglioramento del programma di formazione e del curriculum di ITE per soddisfare gli standard del produttore di aeromobili e rispondere meglio alle esigenze degli aeromobili di nuova generazione come l’Airbus A350. In base all’accordo, Airbus lavorerà con ITE per aumentare il loro curriculum di formazione di base sulla manutenzione, sviluppando insieme la formazione sulla riparazione di strutture composite ed estendendo le competenze degli istruttori.

Inoltre Testia, una società Airbus, sosterrà ITE nello sviluppo di capacità di test non distruttivi per il proprio curriculum scolastico. Ciò include lo sviluppo di sessioni pratiche e progetti di gruppo, nonché l’organizzazione di conferenze sulla tecnologia per gli studenti, in linea con le ultime tendenze del settore.

“Mentre l’industria aeronautica sta subendo una trasformazione, per noi è diventato fondamentale fornire ai nostri studenti le conoscenze e le competenze per nuovi materiali e standard di manutenzione. La partnership con il leader dell’aviazione, Airbus, così come Testia, migliorerà i programmi di formazione presso ITE per fornire ai professionisti dell’aviazione le competenze pertinenti. Siamo anche onorati che con questa partnership possiamo rafforzare il nostro curriculum e lavorare per diventare il primo istituto di istruzione a Singapore ad essere riconosciuto da Airbus per supportare la manutenzione di base e la formazione sulla riparazione delle strutture per i velivoli di prossima generazione”, ha affermato Low Khah Gek, Chief Executive Officer of ITE.

“La formazione di qualità è fondamentale per aiutare i meccanici a sviluppare e mantenere sia le competenze che la fiducia e per garantire operazioni sicure ed efficienti”, ha aggiunto Valerie Manning, Senior Vice President, Airbus Training & Flight Operations Services. “Sostenere le accademie nel portare lo sforzo di formazione a monte del percorso educativo aiuta a preparare i giovani studenti aerospaziali a una carriera nel settore dell’aviazione. Airbus si impegna a fornire loro le competenze necessarie per acquisire le conoscenze di base degli aeromobili moderni, per affrontare le loro sfide di carriera e supportare gli operatori e le organizzazioni di manutenzione, riducendo al minimo gli sforzi di formazione aggiuntivi, costosi e dispendiosi in termini di tempo dopo il reclutamento.

Cebu Pacific sceglie Airbus FHS per supportare la sua flotta di A330neo

Il vettore low cost filippino Cebu Pacific ha scelto l’AirbusFlight Hour Services (FHS) materials management per fornire component support per la sua flotta di 16 A330neo.

La soluzione completa e flessibile include il pooling delle parti, lo stock in loco presso la base principale della compagnia aerea a Manilla, components repairs, component engineering services, end-of-lease condition support. Inoltre, Airbus garantirà la disponibilità dei pezzi di ricambio, contribuendo a garantire le prestazioni tecniche degli aeromobili.

“Siamo estremamente lieti di collaborare con Cebu Pacific nel suo viaggio con l’A330neo. Riconoscendo la necessità di supportare le compagnie aeree nella loro ripresa, Airbus offre flessibilità con i suoi innovativi Flight Hour Services, che consentono loro di ridurre al minimo i costi di manutenzione massimizzando la disponibilità degli aeromobili e garantendo allo stesso tempo le prestazioni operative”, ha affermato Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific.

“Questa collaborazione rafforza la posizione di Cebu Pacific Air come operatore Airbus leader del settore. Garantisce che siamo in grado di raggiungere i nostri obiettivi operativi e di affidabilità, mentre rimaniamo prudenti con le nostre spese”, ha affermato Michael Szucs, CEB Chief Executive Adviser.

Con questa ultima A330 Flight Hour Services selection da Cebu Pacific, Airbus diventa il fornitore leader per A330 by-the-hour services.

