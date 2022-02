News Brevi – 16.02.2022

UIA COMUNICA LA NORMALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ – Ukraine International Airlines (UIA) continuerà ad operare regolarmente. Grazie ad un’intensa negoziazione, il vettore è riuscito a trovare un accordo con le compagnie assicurative, ottenendo anche il consenso delle società di leasing. A causa di una serie di fattori, tra cui la revisione delle tariffe assicurative e la bassa stagione, UIA ha deciso di ridurre temporaneamente la sua flotta a 13 aeromobili. Questo riduzione consentirà alla compagnia di ottimizzare le operazioni ed operare secondo il programma attuale. “Uno dei ruoli chiave nella negoziazione con i partner è stato svolto dagli enti statali. Gli aerei di UIA continueranno ad operare a livello internazionale e nazionale”, ha affermato Yevhenii Dykhne, CEO della compagnia aerea. Ulteriori aggiornamenti ed eventuali variazioni dello schedule saranno pubblicati sul sito ufficiale della compagnia. UIA ringrazia i suoi partner, il Ministero delle Infrastrutture dell’Ucraina, il Servizio aeronautico statale, l’aeroporto di Boryspil, il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina, l’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, le commissioni competenti del Parlamento ucraino per la loro comprensione e disponibilità a cooperare.

LAND OF FASHION ENTRA NEL PROGRAMMA FLYING BLUE – Land of Fashion, iconica collezione di 5 Village dedicati allo shopping di qualità, entra a far parte del prestigioso Programma Flying Blue delle compagnie aeree Air France, KLM e Transavia. “Ai soci Flying Blue e ai clienti Land of Fashion si aprono nuovi orizzonti, sia di viaggio che di stile. Grazie a questa partnership, infatti, la community Flying Blue godrà della possibilità di accumulare nuove Miglia scegliendo di fare acquisti in una delle oltre 600 boutique dislocate nei Village Land of Fashion (Mantova Village – Franciacorta Village – Palmanova Village – Valdichiana Village e Puglia Village), che offrono soluzioni fashion, ma non solo: il parterre dello shopping include anche accessori, complementi d’arredo, oggettistica e molto altro ancora. L’accordo, gestito da Hubsolute, fungerà da volano per i cinque Village, in grado di arricchire l’esperienza di viaggio dei soci Flying Blue con ulteriori, imperdibili “avventure” non solo di shopping, ma anche eno-gastronomiche; ogni Village, infatti, gode di un’interessante carnet di proposte di ristoranti e locali in cui sostare per una pausa golosa, alla scoperta della cucina e dei sapori tipici del territorio di cui fa parte, sorseggiando preziosi nettari DOC. La partnership, che prende il via ufficialmente oggi 16 febbraio, consente ai membri del programma loyalty Flying Blue di accumulare ulteriori Miglia, facendo acquisti negli store dei cinque Village di Land of Fashion (1 euro speso = 1 Miglio). L’attuale promo 1=1 sarà affiancata, nei prossimi mesi, da speciali finestre che prevederanno l’accumulo di un maggior numero di Miglia per ogni euro speso, in specifici periodo dell’anno (1=4). Per accumulare e accreditare le Miglia ottenute, basterà sottoscrivere la Village Card gratuita (disponibile presso gli Infopoint dei Village) e presentare la propria Flying Blue Card unitamente agli scontrini relativi alle spese sostenute, sempre presso l’Infopoint: le Miglia saranno convalidate immediatamente”.

NUOVA LIVREA SPECIALE PER ANA – All Nippon Airways (ANA) lancerà il suo secondo specially-painted aircraft con immagini e personaggi della popolare serie TV animata “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Il gruppo ANA ha iniziato la sua collaborazione con l’anime nel dicembre 2021 e il primo aereo con la livrea “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” è entrato in servizio sulle rotte domestiche il 31 gennaio 2022. “ANA e ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ sono entrambi ambasciatori culturali di alto profilo per il Giappone e siamo entusiasti di continuare la nostra partnership per promuovere i viaggi domestici”, ha affermato Junko Yazawa, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. La livrea speciale “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” sarà introdotta il 26 marzo 2022 per le rotte domestiche. Mentre la livrea iniziale presentava i quattro personaggi principali, il secondo aereo raffigura nove personaggi di spicco all’interno della storia. La livrea speciale sarà sul velivolo B767-300ER (marche di registrazione JA608A).

EASA LANCIA LA CYBERSECURITY IN AVIATION COMMUNITY – EASA ha lanciato un community website progettato per i professionisti attivi nella sicurezza informatica nell’aviazione. Il sito Web offre informazioni dettagliate su normative e standard, con particolare attenzione alla condivisione delle informazioni e alle iniziative di collaborazione. “Nella Cybersecurity in Aviation community vogliamo tenerti informato e aggiornato con tutte le ultime notizie e informazioni sulla sicurezza informatica. Puoi risparmiare tempo e accedere direttamente ai contenuti che stai cercando. Le informazioni disponibili sulla sicurezza informatica includono regolamenti e standard, condivisione delle informazioni e iniziative di collaborazione. Puoi visualizzare le informazioni sul sito della community senza diventare un membro. Ma creando un account e unendoti alla Cybersecurity in Aviation community puoi rimanere informato tramite notifiche e-mail e beneficiare appieno delle informazioni condivise. L’EASA Community network comprende anche una General Aviation community, una Rotorcraft community e una Air Operations community”, afferma EASA.

LUFTHANSA TECHNIK: ACCORDO CON VIETJET – Vietjet e Lufthansa Technik hanno firmato oggi un accordo al Singapore Airshow per adottare l’AVIATAR Technical Logbook. L’applicazione equipaggerà l’intera flotta Vietjet per sostituire il processo manuale e cartaceo di acquisizione di problemi tecnici durante il volo e a terra. L’AVIATAR Technical Logbook consente il completamento di flight logbook input and maintenance prima, durante il volo e all’arrivo, poiché è perfettamente integrato nel maintenance and engineering system di Vietjet. Inoltre, le funzionalità avanzate dell’applicazione e le capacità di back-end migliorate porteranno a una riduzione dei tempi di risposta, aumentando al contempo l’affidabilità e la sicurezza operativa della flotta. “Vietjet è il nostro primo AVIATAR Technical Logbook customer in Asia Pacific. L’applicazione non solo aumenterà l’efficienza della compagnia aerea, ma fornirà anche un nuovo pool di dati operativi in tempo reale che consentirà, ad esempio, all’MCC (Maintenance Control Center) di monitorare e approvare i flussi di dati”, ha spiegato Zang Thio, Vice President Corporate Sales Southeast Asia and Indian Subcontinent, Lufthansa Technik. “La nostra soluzione si sta affermando come una second generation ETLB solution e siamo orgogliosi che Vietjet si unirà a noi come pioniere in Asia Pacifico”. Nguyen Duc Thinh, Vietjet Vice President in charge of technical and maintenance, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Lufthansa Technik per applicare ulteriormente la nuova tecnologia nelle operazioni di Vietjet. Questa è un’altra pietra miliare nella nostra digitalization revolution, dal cockpit alla manutenzione e che verrà ampliata a tutti i settori”. AVIATAR è la piattaforma indipendente per prodotti e servizi digitali sviluppata da Lufthansa Technik.

AIR FRANCE COLLABORA ALLA MOSTRA “A LA RENCONTRE DU PETIT PRINCE” – Dal 17 febbraio al 26 giugno 2022, Air France è partner del Musée des Arts Décoratifs, che organizza la prima major museum exhibition in Francia dedicata all’intramontabile capolavoro letterario ‘Il piccolo principe’, di Antoine de Saint-Exupéry. Per l’occasione, più di seicento opere celebrano le mille sfaccettature della straordinaria vita di Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) come scrittore, poeta, esploratore e aviatore, in particolare per Air France. In omaggio a questo grande scrittore, che ha avuto un ruolo importante nelle origini della compagnia aerea, Air France ha inviato diverse pagine del manoscritto originale de ‘Il piccolo principe’ da New York, dove sono sempre state conservate, a Parigi. Accuratamente protetti nella stiva del volo AF007, atterrato a Parigi-Charles de Gaulle il 1° febbraio, vengono esposti per la prima volta in Francia. Air France ha anche attinto al suo ricco patrimonio di circa 25.000 oggetti per prestare al Musée des Arts Décoratifs opere legate alla vita dell’autore e che illustrano la sua epoca. I diari di volo e i disegni di Antoine de Saint-Exupéry, le fotografie, i calendari Aéropostale e un planisfero firmato da Lucien Boucher sono tra gli oggetti visibili per l’occasione. Fulcro di questa serie di oggetti, i visitatori della mostra potranno osservare tavolo appartenuto al pittore Bernard Lamotte. Questo mobile unico e prezioso testimonia il periodo di Antoine de Saint-Exupéry a New York tra il 1941 e il 1943, quando scrisse e pubblicò Il piccolo principe. L’autore ha inciso sul tavolo uno schizzo del suo famoso personaggio.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DEL GOVERNO SPAGNOLO – IATA accoglie con favore la decisione del governo spagnolo di respingere la proposta di AENA di recuperare le perdite economiche per 2,3 miliardi di euro generate dall’emergenza Covid, aumentando i diritti aeroportuali. “Accogliamo con favore che la DGAC e il ministero dei Trasporti abbiano respinto una richiesta di un aumento dei costi che avrebbe messo a rischio il recupero dei viaggi aerei”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “IATA considera l’attuale Airport Regulation Document (DORA) spagnolo per il periodo 2022-2026 un quadro stabile e prevedibile che supporta la ripresa del trasporto aereo e la stimolazione del turismo. Questo quadro, che include anche il congelamento delle tariffe per i prossimi cinque anni, garantisce ancora le future esigenze di sviluppo e gli investimenti in infrastrutture aeronautiche sostenibili in Spagna, per consentire la connettività e soddisfare la futura domanda di passeggeri”, afferma IATA.

QACC RAGGIUNGE I SUOI OBIETTIVI AMBIENTALI – Qatar Aircraft Catering Company (QACC), la sussidiaria del gruppo Qatar Airways per il catering, ha raggiunto il suo one-year environmental sustainability target riciclando oltre un milione di Kg di rifiuti di plastica e donando oltre 100.000 pezzi di scorte alimentari in eccesso alle persone bisognose in tutto il mondo. QACC ha ridotto il suo volume annuale di rifiuti di quasi 1.688 tonnellate all’anno implementando programmi di riciclaggio per rifiuti come cartone, bottiglie d’acqua in plastica e carta usata. QACC ha anche collaborato con organizzazioni no-profit con sede in Qatar per distribuire più di tre tonnellate di beni donati, inclusi più di 40.000 articoli come coperte di cotone, materassi, piumini e 3,14 tonnellate di condimenti alimentari. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea globale collegata a oltre 140 destinazioni in tutto il mondo, ci impegniamo a restituire alle comunità che ci hanno continuamente supportato, assicurandoci anche di prendere responsabilità verso il riciclaggio dei materiali usati e la riduzione dei rifiuti. Questo ultimo risultato è una testimonianza della nostra dedizione come vettore responsabile e speriamo di sensibilizzare la comunità aeronautica globale sull’importanza della sostenibilità ambientale”. Sascha Wolfersdorf, QACC Acting Senior Vice President: “QACC ha superato il suo obiettivo di riciclaggio annuale e ha riciclato più di un milione di chilogrammi di rifiuti di plastica in un anno. Non ci riposeremo sugli allori, la filiale continuerà la sua ricerca di soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale, per un futuro più verde”. QACC è costantemente alla ricerca di metodi innovativi per ridurre l’impronta di carbonio complessiva e ridurre ulteriormente l’uso di plastica monouso.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER 12 CH-53K PER ISRAELE – Lockheed Martin produrrà 12 CH-53K heavy lift helicopters per Israele in base a un U.S. Navy Foreign Military Sales (FMS) agreement. Questo annuncio di produzione riguarda i primi quattro dei 12 velivoli per Israele ed è sulla scia di un contratto per la produzione di altri nove velivoli per il Corpo dei Marines degli Stati Uniti. La lettera di offerta e accettazione (LOA) firmata tra il governo degli Stati Uniti e Israele afferma che le prime consegne del baseline aircraft sono previste per il 2025. Gli elicotteri CH-53K sostituiranno la flotta dell’aeronautica israeliana (IAF) di elicotteri CH-53D Yasur modificati, che sono nell’inventario di Israele da oltre 50 anni. Il nuovissimo CH-53K offre capacità moderne e all’avanguardia, che si traducono in molti miglioramenti rispetto alla versione precedente. Saranno prodotti presso la sede di Sikorsky a Stratford, nel Connecticut, sfruttando i processi di produzione digitale e di tecnologia avanzata dell’azienda.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA TRE CONTRATTI DALLA NASA – Lockheed Martin si è aggiudicata tre contratti NASA per elementi chiave del visionario programma Mars Sample Return dell’agenzia. Il primo contratto riguarda la fase di crociera che alimenterà e guiderà il viaggio diretto a Marte del lander che recupera campioni di roccia e suolo marziani dal Perseverance Rover. Per questo $35 million award dal Jet Propulsion Laboratory della NASA (JPL), Lockheed Martin produrrà il cruise stage e i suoi elementi completi, inclusi i pannelli solari, la struttura, la propulsione e le proprietà termiche. Il secondo è per il Mars Ascent Vehicle (MAV), il razzo leggero che lancerà sedimenti e campioni atmosferici dalla superficie del Pianeta Rosso, mentre tornano sulla Terra per lo studio. In base al contratto da 194 milioni di dollari del Marshall Space Flight Center della NASA, Lockheed Martin progetterà, costruirà, testerà e consegnerà il razzo, che sarà il primo in assoluto a decollare dalla superficie di un altro pianeta. Il terzo contratto, tramite JPL, è per l’Earth Entry System. Il sistema è progettato per riportare sulla Terra i primi campioni in sicurezza in una custodia protettiva. Questo contratto iniziale di 2,6 milioni di dollari include la progettazione preliminare della struttura che protegge i campioni durante il viaggio di ritorno attraverso l’atmosfera terrestre.