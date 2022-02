SAS presenta il programma per l’estate, con 120 destinazioni

In risposta alla crescente domanda, SAS presenta un programma estivo più ampio, con 230 rotte dirette dalla Scandinavia verso 120 destinazioni.

La rotta Copenhagen-Boston riapre, insieme all’aggiunta di una seconda partenza giornaliera da Copenhagen a New York, durante la primavera. In primavera e in estate ci saranno 150 voli settimanali tra la Scandinavia e il Nord America.

La domanda di voli per l’Europa meridionale continua a crescere e SAS offre 500 voli a settimana verso destinazioni come Alicante, Barcellona, Nizza, Malaga e Milano.

SAS sta inoltre aprendo una nuova rotta da Stoccolma a Varsavia con due partenze giornaliere, oltre a riprendere i voli verso una serie di destinazioni, tra cui Birmingham e Hannover da Copenhagen, e per Edimburgo da Oslo e Stoccolma. Sono disponibili fino a 17 partenze giornaliere dalla Scandinavia per Londra.

Una nuova rotta da Copenhagen a Kristiansand sarà stabilita questa primavera, con due partenze giornaliere. SAS sta anche aumentando la capacità su rotte come Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Bergen-Stavanger, Stoccolma-Luleå, Copenhagen-Aalborg e tra le tre capitali scandinave.

Per quanto riguarda l’Italia, Copenhagen sarà collegata con Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma, Venezia; Oslo con Milano, Olbia, Palermo, Pisa, Roma; Stoccolma con Bologna, Catania, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma; Stavanger con Milano.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)