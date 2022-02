American Airlines espande la sua flotta Embraer

American Airlines ha firmato un ordine fermo con Embraer per tre nuovi E175. Saranno operati dalla controllata al 100% di American, Envoy Air. Con le consegne che saranno completate quest’anno, la flotta E175 di Envoy crescerà fino a superare i 100 aeromobili entro la fine del 2022. Il valore del contratto è di 160,2 milioni di dollari ai prezzi di listino attuali e sarà incluso nell’arretrato del quarto trimestre 2021 di Embraer.

“Il raggiungimento di 100 E175 con American Airlines ed Envoy è davvero un momento da assaporare. Ringraziamo American Airlines ed Envoy per la loro solida collaborazione con Embraer, iniziata nel 1998″, ha affermato Mark Neely, Vice President Sales and Marketing for The Americas, Embraer Commercial Aviation. “È difficile spiegare l’impatto che questo velivolo laborioso ha ogni giorno, fornendo connettività essenziale in tutto il mercato statunitense. L’E175 è la spina dorsale dell’US regional network, con oltre 600 aeromobili venduti e una quota di mercato dell’86% dal 2013″.

“Il nostro incredibile viaggio con Embraer è iniziato quasi 25 anni fa con l’ERJ 145. La nostra partnership continua a crescere oggi con gli E175, il cuore della nostra flotta. Non solo i nostri clienti sono soddisfatti dell’aereo, ma le eccezionali prestazioni del jet ci hanno permesso di continuare a fornire un servizio eccellente ad American Airlines”, ha affermato Pedro Fábregas, Presidente e CEO di Envoy. “Non vediamo l’ora di ricevere questi tre nuovi velivoli entro la fine dell’anno mentre continuiamo ad espandere la nostra rete in crescita”.

Nuovi accordi per Eve UAM al Singapore Airshow

Eve UAM, una società Embraer SA, e Microflite, uno dei principali operatori di elicotteri australiani, hanno annunciato oggi al Singapore Airshow un ordine fino a 40 eVTOL per supportare l’inizio delle nuove operazioni elettriche UAM (Urban Air Mobility) in Australia nel 2026.

Microflite ed Eve hanno in programma di iniziare la loro partnership utilizzando gli elicotteri come prova del concetto, per convalidare i parametri che si applicheranno alle future operazioni eVTOL. Questa partnership mira anche a sviluppare nuovi servizi e procedure che creeranno un ambiente operativo sicuro e scalabile per le operazioni eVTOL insieme alle comunità e ad altre parti interessate del settore.

“Questo ordine si basa sulla partnership di successo che abbiamo stabilito con Eve e convalida l’entusiasmante potenziale degli aerei a emissioni zero in Australia. Dopo aver lavorato a stretto contatto con Eve negli ultimi mesi, abbiamo identificato una rete di potenziali rotte e non vediamo l’ora di lavorare con partner commerciali e comunità per dare priorità a queste rotte e provare le operazioni selezionate con la nostra flotta esistente”, ha affermato Jonathan Booth, CEO di Microflite.

“La nostra partnership con Microflite vedrà l’inizio progressivo delle operazioni a emissioni zero in vista delle prime consegne di aeromobili nel 2026. Non vediamo l’ora di imparare insieme e costruire operazioni sicure e scalabili con il supporto delle comunità locali”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

Inoltre, Eve UAM, Aviair e HeliSpirit, parte del gruppo HM Consolidated, hanno annunciato oggi al Singapore Airshow una partnership tra Eve e HeliSpirit. La collaborazione prevede un ordine fino a 50 eVTOL, con voli a partire dal 2026 da parte di Aviair o HeliSpirit.

Aviair e HeliSpirit sono operatori che servono alcune delle attrazioni turistiche più iconiche dell’Australia occidentale nelle regioni di Kimberley, South-West e Greater Perth. La nuova partnership aggiungerà gli eVTOL alla flotta esistente dell’azienda di oltre 50 velivoli ad ala fissa e rotante e introdurrà in servizio gli aerei a emissioni zero di Eve in queste località.

L’amministratore delegato di Aviair e HeliSpirit, Michael McConachy, ha dichiarato: “quest’anno segna i 20 anni in cui HeliSpirit è stato accreditato come leader di viaggio ecologico, entrando nella Hall of Fame di Eco Tourism Australia, quindi questo è un ottimo momento per impegnarsi a ridurre significativamente la nostra carbon footprint operando velivoli elettrici a emissioni zero. La tecnologia eVTOL di Eve è ben allineata al nostro modello di business e al desiderio di essere all’avanguardia nelle soluzioni a emissioni zero per l’industria aeronautica. L’impronta a bassa rumorosità dell’aeromobile li rende particolarmente adatti alle operazioni in ambienti naturali sensibili, inclusi i parchi nazionali e le aree dichiarate Patrimonio dell’Umanità, nonché per i trasferimenti urbani, fornendo soluzioni rapide ed efficienti sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti”.

“Questa iniziativa è una pietra miliare significativa per Eve. La nostra partnership apre un mercato importante nell’Australia occidentale che vedrà i nostri aerei servire le iconiche attrazioni turistiche australiane con voli a emissioni zero e a basso rumore. Condividiamo una visione comune di un futuro a emissioni zero per la mobilità aerea, supportato dall’eVTOL di Eve, dalla rete completa di servizi e supporto e dalle soluzioni di gestione del traffico aereo”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

