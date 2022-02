La lounge Star Alliance al Los Angeles International Airport (LAX) offre ora un accesso ampliato a pagamento

La premiata lounge Star Alliance al Los Angeles International Airport (LAX) offre ora un accesso ampliato a pagamento. Star Alliance continua a sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i viaggiatori. La lounge ora accoglierà gli ospiti che altrimenti non sarebbero idonei, con accesso a pagamento.

Questa è la seconda delle sei lounge Star Alliance a offrire l’accesso a pagamento, dopo il lancio del prodotto presso la lounge Star Alliance dell’Ezeiza International Airport (EZE) in Buenos Aires nel novembre 2021.

Denominato Star Alliance Lounge Access, il prodotto offre ai clienti la possibilità di prenotare in anticipo e acquistare voucher online sul sito Web Star Alliance, www.staralliance.com.

Validi per una data specifica e soggetti a disponibilità al momento della prenotazione, i voucher Star Alliance Lounge Access possono essere acquistati anche per i familiari, gli amici o i colleghi del viaggiatore quando volano insieme. I clienti possono anche ricevere uno sconto se sono membri del programma frequent flyer di un vettore membro dell’Alleanza. Dopo l’acquisto, i clienti ricevono un’e-mail di ricevuta e un codice QR valido per i giorni e gli orari selezionati.

Christian Draeger, VP Customer Experience, Star Alliance, ha dichiarato: “La nostra premiata lounge a LAX è assolutamente da visitare. I viaggiatori Star Alliance idonei hanno beneficiato dell’esperienza nella lounge per anni e ora siamo lieti di poter consentire l’accesso agli ospiti su paid basis. La nostra attenzione su prodotti e servizi basati sulla tecnologia come Star Alliance Lounge Access fornisce anche un valido caso commerciale per la capacità delle lounge sottoutilizzate negli aeroporti. Non vediamo l’ora di rendere il prodotto disponibile per tutte le lounge a marchio Star Alliance nel prossimo futuro”.

“Situata presso il terminal Bradley del Los Angeles International Airport (LAX), la lounge Star Alliance offre agli ospiti una terrazza all’aperto con viste sull’aeroporto e sulle colline di Hollywood. Per chi preferisce un momento di tranquillità prima del volo, la lounge offre numerose aree per rilassarsi, lavorare e cenare a proprio piacimento. Le suite doccia ben arredate sono accessibili agli ospiti per rinfrescarsi prima del volo. Come per tutte le lounge a marchio Star Alliance, la lounge LAX mantiene specifiche misure di sicurezza igienico-sanitaria per proteggere ulteriormente il benessere dei clienti”, afferma Star Alliance.

La Star Alliance Lounge a LAX ha ricevuto lo Skytrax World Airline Award come ‘World’s Best Airline Alliance Lounge’ per cinque anni consecutivi, oltre a ricevere il riconoscimento ‘Leading Airport Lounge in Nord America’ ai World Travel Awards negli ultimi due anni.

Il prodotto Star Alliance Lounge Access sarà distribuito progressivamente ad altre lounge a marchio Star Alliance in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Star Alliance)