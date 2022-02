Austrian Airlines rinnova la flotta con quattro A320neo ad agosto 2022

Austrian Airlines sta compiendo un passo importante verso la modernizzazione e il rinnovamento della sua flotta a corto e medio raggio. Tra agosto 2022 e primavera 2023, quattro Airbus A320neo saranno integrati nella flotta di Austrian Airlines. Il velivolo “NEO” (“New Engine Option”), sarà consegnato direttamente ad Austrian Airlines da un ordine Lufthansa e sostituirà i vecchi modelli della flotta A320. A seconda della rotta, un Airbus A320neo emette fino a 3.700 tonnellate di CO2 in meno all’anno e rispetto al modello precedente, poiché consuma fino al 20% in meno di carburante grazie alla moderna tecnologia dei motori e all’aerodinamica ottimizzata. I nuovi velivoli danno un importante contributo alla responsabilità ambientale di Austrian Airlines, aumentano la redditività e rappresentano un importante investimento a lungo termine nell’hub di Vienna.

“Aeromobili moderni ed efficienti in termini di consumi di carburante, nonché combustibili sostenibili, sono le maggiori leve per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. “Vogliamo dimezzare le nostre emissioni di CO2 entro il 2030 e operare CO2-neutral entro il 2050, sia a terra che a bordo”. Il nuovo A320neo non solo ridurrà le emissioni, ma anche il rumore. Un decollo del Neo è il 50% più silenzioso rispetto ai tipi di aeromobili comparabili.

L’A320neo sarà operato da Austrian Airlines su voli continentali e inizialmente su rotte per Londra, Amsterdam e Francoforte. Il nuovo velivolo, con una capacità di 180 posti, migliorerà notevolmente il comfort di viaggio sulle rotte a corto e medio raggio. Grazie all’innovativa cabina Airspace e alle pareti laterali più sottili, i passeggeri beneficeranno di più spazio personale, soprattutto nella zona delle spalle. Il nuovo concetto di cabina offre anche fino al 60% in più di capacità per il bagaglio a mano. Per migliorare il benessere dei passeggeri, il Neo conta con un nuovo sistema di illuminazione flessibile che si adatta al bioritmo naturale. A seconda della fase del volo e dell’ora del giorno, la cabina e i lavatories sono immersi in rossi caldi o tonalità di blu più fredde.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)