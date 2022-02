Rolls-Royce: $36,9 miliardi di opportunità nell’Advanced Air Mobility Market per la regione Asia-Pacifico

Rolls-Royce è pioniera dell’aviazione a emissioni zero e oggi, insieme a Roland Berger, ha pubblicato uno studio di mercato sul potenziale dell’Advanced Air Mobility Market (AAM) per la regione APAC. Il rapporto esamina i vantaggi degli aeromobili passeggeri completamente elettrici a decollo e atterraggio verticale (VTOL), noti come “taxi aerei”, che possono essere utilizzati per la mobilità aerea urbana e regionale. Ciò include i taxi urbani o le navette aeroportuali e i voli interurbani fino a 250 km.

Lo studio sottolinea anche l’importanza che i governi, l’industria e le autorità di regolamentazione lavorino insieme per sviluppare la regolamentazione, le infrastrutture e il cambiamento sociale necessari per offrire i numerosi vantaggi economici e ambientali offerti dall’AAM. Questo è un nuovo mercato emergente che potrebbe fornire 36,9 miliardi di dollari di ricavi da servizi da solo nella regione APAC entro il 2050.

Le aree geografiche urbane delle città di Singapore, Tokyo e Seoul significano che la regione APAC potrebbe aprire la strada alla mobilità aerea avanzata offrendo viaggi più convenienti e risparmi di tempo che potrebbero avvicinare il centro, i sobborghi e le attrazioni turistiche. Lo studio stima che 16.400 aeromobili VTOL passeggeri potrebbero essere operativi in Giappone, per un valore di circa 14,3 miliardi di dollari di ricavi da servizi, entro il 2050, con la Corea del Sud che offre un potenziale commerciale di 3,8 miliardi di dollari e Singapore di 350 milioni di dollari, in meno di tre decenni.

Rob Watson, President – Electrical, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Il mercato della mobilità aerea avanzata è incredibilmente eccitante e offre l’opportunità di trasformare il modo in cui viaggiamo. Questo studio di mercato con Roland Berger dimostra il potenziale commerciale della regione APAC e come la regione potrebbe aprire la strada all’introduzione di servizi passeggeri completamente elettrici. Rolls-Royce è in prima linea nello sviluppo e nella fornitura di sistemi di propulsione completamente elettrici e ibridi-elettrici che consentiranno ai passeggeri di viaggiare in modo sostenibile e contribuiranno a fornire zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″.

Secondo il report, nel mercato globale AAM, la regione APAC potrebbe rappresentare più della metà di tutti gli aeromobili eVTOL operati e oltre il 40% delle entrate globali entro il 2050. 82.500 aeromobili AAM potrebbero essere operativi nella regione APAC entro il 2050, con un fatturato stimato di 36,9 miliardi di dollari. Le previsioni di mercato mostrano i paesi dell’APAC che implementano i servizi AAM prima del 2030, con un potenziale di oltre un migliaio di aeromobili entro il 2030. Le città all’avanguardia, come Singapore, Tokyo o Seoul, hanno l’opportunità di orchestrare l’implementazione dell’ecosistema AAM. L’AAM sta già diventando realtà nella regione APAC, con interessanti partnership e attività aeree annunciate nelle città all’avanguardia.

Manfred Hader, Senior Partner e Global Head of Aerospace & Defence, Roland Berger, ha aggiunto: “Man mano che l’AAM diventerà realtà, emergerà un ecosistema completamente nuovo con nuove opportunità di business”.

Rolls-Royce offre ai clienti un complete electric and hybrid-electric power and propulsion system per la loro piattaforma. Sono in fase di sviluppo soluzioni per electric vertical take-off and landing (eVTOL), electric short take-off/landing (eSTOL) and electric fixed-wing commuter aircraft, supportati da un team specializzato con sede a Singapore nell’ambito del global Rolls-Royce Electrical business. Rolls-Royce sta collaborando con Vertical Aerospace per la tecnologia elettrica che alimenterà il loro pionieristico velivolo eVTOL. Vertical Aerospace ha già annunciato i preordini dai clienti della regione.

Inoltre, Rolls-Royce e Tecnam stanno attualmente lavorando con Widerøe, la più grande compagnia aerea regionale scandinava, per fornire un aereo passeggeri completamente elettrico per il commuter market. Oltre a ciò, Rolls-Royce sfrutterà le sue capacità esistenti per fornire servizi di manutenzione per l’industria emergente AAM e, insieme a Rolls-Royce Power Systems, cercherà di fornire infrastrutture di ricarica ed energia per aeroporti e vertiporti.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)