Western Global Airlines ordina due Boeing 777 Freighter

Boeing e Western Global Airlines hanno annunciato oggi un ordine fermo per due 777 Freighter, i primi new-production freighter per l’operatore cargo all-Boeing con base in Florida. L’ordine è stato finalizzato nel gennaio 2022 ed è attualmente elencato come non identificato nel portafoglio ordini di Boeing. L’accordo prevede anche un’ulteriore opzione di acquisto.

“Western Global è lieta di acquisire velivoli 777 Freighter di nuova costruzione. Essendo la compagnia aerea cargo in più rapida crescita al mondo, abbiamo stabilito che l’aumento della nostra flotta esistente con i nuovi 777 Freighter ci consentirà di servire al meglio i nostri clienti, fornendo allo stesso tempo un percorso chiaro verso il nostro futuro”, ha affermato Jim Neff, CEO e fondatore di Western Global Airlines.

“Con un’autonomia di 4.970 miglia nautiche (9.200 chilometri), il 777 Freighter può trasportare un maximum structural payload di 107 tonnellate (235.900 libbre), riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto ai precedenti aeroplani. Questa capacità e l’eccezionale efficienza si traducono in risparmi significativi per gli operatori cargo, con meno stop e tasse di atterraggio associate”, afferma Boeing.

Boeing ha previsto che la global freighter fleet crescerà del 70% nei prossimi 20 anni, con vettori come Western Global che supporteranno un’attività di e-commerce globale in rapida espansione e catene di approvvigionamento in evoluzione.

“L’aggiunta del 777 Freighter consentirà a Western Global di continuare la sua crescita, fornendo maggiore capacità e flessibilità alle sue operazioni”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questi nuovi freighter integreranno la sua flotta all-Boeing esistente e ci impegniamo ad approfondire la partnership tra le nostre società, che esiste sin dall’inizio di Western Global”.

Avendo volato verso oltre 400 aeroporti in 135 paesi in sei continenti, Western Global Airlines attualmente possiede e opera una flotta di 21 747-400 e MD-11 Freighter, fornendo servizi di trasporto chiavi in mano a contratto in tutto il mondo per una varietà di blue-chip logistics companies, e-commerce platforms e l’US Department of Defense.

ANA estende il Boeing Maintenance Performance Toolbox per l’intera flotta

Boeing inoltre ha annunciato oggi al Singapore Airshow che All Nippon Airways (ANA) ha firmato un’estensione per il Maintenance Performance Toolbox di Boeing, per altri cinque anni. Il vettore giapponese ha utilizzato la soluzione digitale Boeing negli ultimi otto anni per gestire le informazioni di manutenzione per l’intera flotta di aeromobili e motori.

Maintenance Performance Toolbox consente agli operatori di semplificare le operazioni di manutenzione consentendo loro di gestire, distribuire, elaborare e visualizzare la documentazione di manutenzione intelligente in un formato digitale uniforme attraverso un’unica interfaccia, indipendentemente dal produttore dell’aeromobile o dal tipo di motore.

“L’adozione di Maintenance Performance Toolbox è un esempio di come abbiamo semplificato i nostri processi di manutenzione attraverso strumenti digitali”, ha affermato Hajime Kaneko, Vice President of the Digital Transformation Portfolio Management Department at ANA. “Ha notevolmente ridotto la complessità della gestione delle informazioni di manutenzione per più tipi di aeroplani nell’intera flotta. Abbiamo riscontrato miglioramenti in termini di efficienza nelle nostre operazioni di manutenzione e continueremo a utilizzare Maintenance Performance Toolbox per sfruttare questi vantaggi”.

Oggi, quasi 350 operatori aerei e i loro fornitori MRO si affidano a Maintenance Performance Toolbox per supportare le loro operazioni di ingegneria e manutenzione. ANA e altre compagnie aeree hanno implementato le sue capacità complete per la manutenzione dei loro aerei Boeing e non Boeing.

“ANA è stato un partner di sviluppo per Maintenance Performance Toolbox ed è stato il primo cliente a utilizzare la platform’s full-fleet capability nel 2013”, ha affermato Duane Wehking, Vice President of Digital Aviation Solutions for Boeing Global Services. “Non vediamo l’ora di continuare per far crescere e migliorare Maintenance Performance Toolbox attraverso la nostra collaborazione con ANA, a supporto della razionalizzazione delle loro operazioni di manutenzione”.

Boeing sta inoltre collaborando con AIRDO, un’affiliata di ANA, per fornire cabin modification services per i velivoli 767 della sua flotta. Come parte dell’accordo, Boeing eseguirà design engineering, la certificazione e la fornitura delle parti necessarie per il completamento.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)