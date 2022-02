Air France-KLM: fiduciosi per la ripresa nel 2022

Air France-KLM ha comunicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2021.

Riguardo il quarto trimestre, risultato operativo pari a 178 milioni di euro, superiore a quello pre-Covid (quarto trimestre 2019) nonostante i minori ricavi, compensati da programmi di controllo dei costi e ristrutturazione. Sia le Network che le Maintenance activities mostrano un risultato operativo positivo.

Net income pari a -127 milioni di euro, in miglioramento di 874 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, supportato da un fatturato di 4,838 miliardi di euro, superiore di 2,475 miliardi di euro rispetto al quarto trimestre dell scorso anno. 15.881.000 i passeggeri trasportati nel trimestre (+167,3%).

Air France-KLM ha ordinato 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo – con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeromobili – per KLM e Transavia, e ha firmato una lettera di intenti per l’acquisto di 4 aeromobili Airbus A350F Full Freighter per Air France, con diritti di acquisto per 4 aeromobili aggiuntivi, per aumentare la cargo capacity di Air France.

“Riguardo l’intero 2021, Air France-KLM ha continuato a essere flessibile e agile per fornire l’offerta giusta ai propri clienti. Gli enormi sforzi di trasformazione e ristrutturazione compiuti durante la crisi Covid hanno aperto la strada a una posizione sostenuta come European aviation leader. Il Gruppo è stato in grado di chiudere il 2021 con un EBITDA positivo a 745 milioni di euro, in aumento di 2,440 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, con un primo semestre influenzato dai blocchi in Francia e nei Paesi Bassi e dalle restrizioni di viaggio in vigore in tutto il mondo.

La ripresa è stata visibile da giugno ed è proseguita nel secondo semestre e, grazie a restrizioni agli spostamenti meno stringenti, il Gruppo è stato in grado di cogliere la ripresa in modo proficuo. L’indebitamento finanziario netto ha chiuso a 8,2 miliardi di euro, in diminuzione di 2,8 miliardi di euro rispetto a fine 2020, grazie alla prima serie di misure di rafforzamento patrimoniale”, afferma Air France-KLM.

Il risultato operativo per il 2021 è pari a -1,626 miliardi di euro (miglioramento di 2,928 miliardi di euro), net income pari a -3,292 miliardi di euro (miglioramento di 3,808 miliardi di euro). Ricavi pari a 14,315 miliardi di euro (+29,1%). I passeggeri trasportati sono pari a 44.669.000 (+31,1%).

Il CEO del Gruppo, Benjamin Smith, ha dichiarato: “Il quarto trimestre 2021 ha segnato una svolta per Air France-KLM. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, il Gruppo ha registrato risultati migliori rispetto a quelli pre-covid, con un risultato operativo positivo. Sebbene la fine del trimestre abbia visto il ritorno delle restrizioni ai viaggi insieme alla variante Omicron, la performance complessiva riflette sia la domanda repressa di viaggi sia il risultato dei nostri sforzi di trasformazione. La crisi non è ancora finita, ma questo ci rende ottimisti per il futuro, poiché acceleriamo tali sforzi per migliorare le nostre prestazioni sia dal punto di vista economico che ambientale. Gli investimenti nel rinnovo della flotta di tutte le compagnie aeree del Gruppo, incluso l’ordine congiunto di 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo con diritti di acquisizione per altri 60 aeromobili e la LOI per 4 aeromobili Airbus A350F Full Freighter, incarnano questo obiettivo e sottolineano la nostra dedizione alla preparazione per il futuro. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia e i nostri dipendenti per il loro incrollabile impegno nei confronti del Gruppo durante un altro anno impegnativo ma gratificante”.

Dopo un buon inizio del quarto trimestre e la riapertura degli Stati Uniti a inizio novembre, il rialzo della variante Omicron ha frenato a dicembre il continuo aumento dei load factor per il Medio raggio e il traffico Domestico. A causa degli alti tassi di infezione in Francia e nei Paesi Bassi, alcuni voli hanno dovuto essere cancellati a gennaio. In questo contesto, il Gruppo prevede una capacità in ASK per l’Air France-KLM Network passenger activity a un indice compreso tra il 73% e il 78% nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre 2019.

Per l’esercizio 2022 non verranno ancora fornite guidance, a causa dell’incertezza sulla situazione sanitaria e sulla riapertura di Giappone e Cina.

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo dispone di 10,2 miliardi di euro di liquidità e linee di credito sufficienti.

Air France-KLM ha attuato diverse misure di rifinanziamento per migliorare il proprio profilo di debito senior, in particolare con 800 milioni di euro di obbligazioni senior dual tranche emesse a fine luglio 2021. Parte del ricavato è stata destinata al rimborso di 500 milioni di euro del French State guaranteed loan (“PGE”) di 4 miliardi di euro.

Air France-KLM prevede ora di avviare una nuova fase di misure di rafforzamento, che potrebbero consistere in: un aumento di capitale con diritto di opzione per i soci; un’emissione di quasi equity instruments come convertible perpetual bonds, al fine di accelerare il rimborso degli aiuti statali, poiché i proventi di tali strumenti sarebbero interamente destinati a tale scopo; ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale. Air France-KLM intende rimanere flessibile sulle strutture delle transazioni, nonché sulla sequenza e il dimensionamento di ciascuno strumento a seconda delle condizioni di mercato.

Risultati KLM per il quarto trimestre e il 2021

“In linea con il terzo trimestre, KLM Royal Dutch Airlines è riuscita a chiudere il quarto trimestre 2021 con un profitto. L’utile operativo è stato di 127 milioni di euro. Ciò dimostra che la ripresa sta persistendo, nonostante le restrizioni che continuano a ostacolare i viaggi. Per l’intero anno 2021, KLM ha registrato una perdita di 227 milioni di euro, che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai dati del 2020, quando KLM ha subito una perdita di 1,154 miliardi di euro.

I ricavi del quarto trimestre 2021 sono stati pari a 2,038 miliardi di euro, rispetto ai 1,136 miliardi di euro dello stesso trimestre 2020. I ricavi dell’intero anno sono saliti a 6,065 miliardi di euro, rispetto ai 5,120 miliardi di euro del 2020. Del pacchetto di finanziamenti di 3,4 miliardi di euro, nel 2021 non è stato prelevato nulla. Pertanto, fino ad ora sono stati prelevati complessivamente 942 milioni di euro”, afferma KLM.

“KLM ha accolto a bordo un totale di 5,2 milioni di passeggeri nel quarto trimestre 2021. KLM e Transavia hanno mostrato un trend di prenotazione positivo sia per il periodo delle vacanze autunnali che natalizie. Inoltre, nel quarto trimestre un numero maggiore di viaggiatori d’affari ha preso il volo di nuovo. Allo stesso tempo, prevalevano le incertezze sui requisiti di ingresso in rapida evoluzione, compresi i diversi requisiti associati a test supplementari e obblighi di quarantena per i viaggiatori vaccinati. Nel frattempo, molti paesi stanno allentando le restrizioni e i test obbligatori. Questo sta aiutando l’ulteriore recupero. Allo stesso tempo, ci sono ancora paesi in cui si applicano rigide restrizioni di viaggio, come l’Asia.

L’anno 2021 è composto da due parti distinte. La prima metà dell’anno è stata fortemente negativa con restrizioni di viaggio, con una perdita operativa di 522 milioni di euro. Il secondo semestre dell’anno è stato invece in ripresa e ha mostrato un risultato operativo positivo nel terzo e quarto trimestre per 295 milioni di euro.

Il cargo ha contribuito in modo significativo a risultati più favorevoli nell’ultimo anno. I ricavi cargo sono aumentati del 29% nel 2021. Anche Engineering & Maintenance è riuscita a migliorare i profitti operativi nonostante i ricavi in calo a causa della diminuzione della domanda per third-party maintenance”, prosegue KLM.

“Queste cifre riflettono la resilienza di KLM. Dopo aver superato quasi due anni di crisi, i segnali di ripresa emersi nel terzo trimestre 2021 sono persistiti grazie alla fedeltà dei nostri clienti e agli enormi sforzi dei nostri colleghi di KLM. Questo dà energia per la lunga strada verso il pieno recupero che ancora ci attende”, afferma Pieter Elbers, KLM President & CEO.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)