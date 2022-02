Embraer, Widerøe e Rolls-Royce annunciano una partnership per la ricerca sui sustainable regional aircraft

Embraer, Widerøe e Rolls-Royce annunciano l’intenzione di sviluppare un conceptual zero-emission regional aircraft. Il 12-month cooperation study – nel contesto di pre-competitive research and development – affronterà le esigenze dei passeggeri di rimanere in contatto in un mondo post Covid-19, ma lo farà in modo sostenibile, cercando di accelerare la conoscenza delle tecnologie necessarie per questa transizione. Tali tecnologie consentiranno ai governi nazionali di continuare a sostenere la mobilità dei passeggeri, riutilizzando la maggior parte delle infrastrutture esistenti in modo più sostenibile.

I progressi nella ricerca scientifica possono rendere l’energia pulita e rinnovabile un importante fattore abilitante di una nuova era della regional aviation e le tre società condivideranno la loro profonda conoscenza combinata della progettazione degli aeromobili, della domanda di mercato, delle operazioni e delle soluzioni di propulsione per sviluppare ulteriormente la loro comprensione delle zero-emission technologies, come possono essere maturate e applicate ai futuri velivoli regionali.

Tra gli altri argomenti, lo studio riguarderà un’ampia gamma di applicazioni per nuove tecnologie di propulsione, esaminando una gamma di potenziali soluzioni, inclusi all-electric, hydrogen fuel cell o hydrogen fueled gas turbine powered aircraft.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Le innovazioni tecnologiche possono potenzialmente consentire all’energia pulita e rinnovabile di alimentare una nuova era dell’aviazione regionale. L’obiettivo della nostra collaborazione è creare nuove soluzioni di volo che servano segmenti di mercato estesi in modo sostenibile. Credo fermamente che questo potrebbe portare a una connettività completamente sostenibile, comprese le (very) short haul intercity operations”.

Andreas Aks, CEO di Widerøe Zero, una sussidiaria di Widerøe AS, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di prendere parte a questa ricerca molto interessante. Lavorando con le principali aziende di tecnologia aerospaziale del mondo, il nostro obiettivo è capire come è possibile costruire un business sostenibile attorno a zero emissions regional concepts e consigliare i produttori sui requisiti operativi e sulle aspettative dei clienti, per progettare il miglior servizio di mobilità aerea possibile e sostenibile”.

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo è un progetto entusiasmante che modellerà il nostro pensiero sulle soluzioni per operazioni regionali a zero emissioni. In quanto pionieri, questo è il tipo di sfida ingegneristica che ci piace. Abbiamo un eccellente rapporto di lavoro sia con Embraer che con Widerøe e non vediamo l’ora di approfondire la nostra collaborazione”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Embraer – Photo Credits: Embraer – Rolls-Royce)