Eve e Skyports annunciano una partnership per supportare lo sviluppo dell’Advanced Air Mobility in Giappone

Eve UAM, una società Embraer, e Skyports Pte Ltd, infrastructure provider for electric vertical take-off and landing (eVTOL) passenger and cargo vehicles, hanno annunciato oggi una partnership che sosterrà lo sviluppo di un nuovo Concept of Operations (CONOPS) for Advanced Air Mobility (AAM), inclusa l’Urban Air Mobility (UAM), per il Japan Civil Aviation Bureau (JCAB). L’iniziativa mira a fornire una visione condivisa riguardo airspace design, operation, infrastructure e altri benefici per consentire operazioni AAM in Giappone.

La collaborazione coinvolge partner tra cui Kanematsu Corporation, principale trading company giapponese con attività nel settore aerospaziale, e Japan Airlines (JAL).

Eve ha collaborato con Skyports in molteplici e diversi concetti in tutto il mondo, formando una cooperazione che esamina l’ecosistema AAM richiesto per ambienti operativi distintivi in tutto il mondo. Questa esperienza unica avvantaggia la preparazione del CONOPS giapponese e garantisce che le esigenze degli utenti, della comunità giapponese e di altre parti interessate saranno prese in considerazione.

Duncan Walker, Chief Executive Officer at Skyports, ha dichiarato: “La nostra partnership con Eve continua a fornire un mezzo importante per aiutare le autorità di tutto il mondo a comprendere e sviluppare le condizioni ottimali per consentire le operazioni commerciali di aerotaxi elettrici. Siamo onorati di poter mettere a disposizione la nostra conoscenza unica della fornitura di infrastrutture affinché JCAB acceleri l’adozione della mobilità aerea avanzata in tutto il Giappone”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Skyports su questo nuovo progetto che introdurrà la mobilità aerea avanzata sostenibile in Giappone. Le nostre collaborazioni hanno progettato con successo ecosistemi di mobilità distinti e ottimizzati in tutto il mondo e non vediamo l’ora di utilizzare questa esperienza per aiutare JCAB a stabilire il CONOPS per il Giappone”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

