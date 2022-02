News Brevi – 17.02.2022

SOGAER: RINNOVO DELL’ACCORDO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO AEROPORTUALE CON I VIGILI DEL FUOCO – Sogaer informa: “Sogaer e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari hanno sottoscritto questa mattina il rinnovo dell’accordo sulla gestione del servizio antincendio aeroportuale, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo per gli aeroporti. L’accordo ha il duplice obiettivo di migliorare la sicurezza aeroportuale, l’integrazione e lo scambio di informazioni tra la Sogaer ed i Vigili del Fuoco”.

NATO AIR POLICING, ROMANIA: DUE SCRAMBLE PER I TYPHOON ITALIANI – Gli Eurofighter 2000 della Task Force Air Black Storm dell’Aeronautica Militare in Romania hanno portato a termine gli scramble nello spazio aereo romeno. Per due volte gli Eurofighter 2000 della Task Force Air Black Storm sono stati attivati su ordine del CAOC di Torrejon, responsabile per il controllo dello spazio aereo della Romania. L’ordine di scramble, termine tecnico per indicare la richiesta di un decollo rapido, è stato dato a seguito di un ingresso all’interno della FIR (Flight Information Region), lo spazio aereo sotto la responsabilità degli enti di controllo rumeno, di traffico aereo non autorizzato. I velivoli italiani della cellula di QRA (Quick Reaction Alert), in continuo coordinamento con il CRC (Centro Riporto e Controllo) di Otopeni, hanno continuato a monitorare il traffico aereo rimanendo nell’area di loro competenza prima di rientrare presso l’aeroporto di Mihail Kogalniceanu (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA RINNOVA LA PROPOSTA GASTONOMICA DI BORDO – Iberia continua a recuperare servizi e rinnovare il suo prodotto di bordo, per migliorare l’esperienza dei suoi clienti. Garantendo tutte le misure di sicurezza, igiene e prevenzione, e di pari passo con il suo fornitore di catering DO & CO, la compagnia aerea ha completamente rinnovato la sua proposta gastronomica sui voli a corto e medio raggio, con un fermo impegno per la sostenibilità e la digitalizzazione. Nella progettazione dei menu Business class, Iberia continua a sottolineare la ricchezza della dieta mediterranea e le preparazioni dal sapore spagnolo, con materie prime di alta qualità e prodotti locali di stagione. A seconda della fascia oraria, la proposta gastronomica spazia dalla colazione o dalla merenda al pranzo o alla cena, il tutto sotto un’attenta presentazione che prevede tovaglie e stoviglie nuove. Per i clienti che viaggiano in classe Economy, Iberia offre l’acquisto online di menù freschi tramite Deliverfly, disponibile attraverso il suo sito web iberia.com e, inoltre, completa la sua offerta per questa cabina recuperando il servizio d’acquisto a bordo, con un menù rinnovato che include bevande e snack salati e dolci.

BRITISH AIRWAYS E’ LA PRIMA UK AIRLINE A RICONOSCERE IL SUNFLOWER LANYARD – British Airways è diventata oggi la prima compagnia aerea del Regno Unito a riconoscere ufficialmente l’Hidden Disabilities Sunflower. I clienti possono scegliere di indossare un cordino Sunflower per indicare che potrebbero richiedere ulteriore supporto, assistenza o semplicemente un po’ più di tempo durante il viaggio. L’iniziativa fa parte dei continui sforzi della compagnia aerea per rendere il viaggio semplice e facile per i clienti con esigenze di assistenza aggiuntive. La nuova partnership della compagnia aerea con Hidden Disabilities Sunflower vedrà video di alta qualità su misura dell’organizzazione incorporati nei moduli di formazione di British Airway. I colleghi di British Airways avranno anche accesso a video specializzati tramite l’intranet del personale della compagnia aerea. Questa formazione fornirà ai colleghi una comprensione di cos’è una disabilità invisibile e di come acquisire maggiore sicurezza per avvicinarsi e supportare i clienti che indossano un cordino Sunflower. Tom Stevens, British Airways Director of Brand and Customer Experience, ha dichiarato: “Quasi mezzo milione di clienti che necessitano di ulteriore assistenza volano con British Airways ogni anno. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea del Regno Unito a collaborare con Hidden Disabilities Sunflower e ci impegniamo a fare tutto il possibile per supportare i clienti che potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza nell’ambito del nostro programma BA Better World, in modo che possano vivere la migliore esperienza possibile quando viaggiando con noi”. Paul White, CEO di Hidden Disabilities Sunflower, ha dichiarato: “Sono lieto che British Airways sia la prima compagnia aerea del Regno Unito a lanciare il Sunflower. Oltre ad essere supportate in oltre 130 aeroporti in tutto il mondo, le persone con disabilità non visibili che indossano il Sunflower saranno ora supportate sui voli British Airways. Questo è un passo significativo nel nostro obiettivo per i portatori di Sunflower, che saranno sicuri di viaggiare in modo indipendente sapendo che saranno supportati quando sarà necessario”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA IL NUOVO PODCAST – British Airways lancia un nuovo podcast, ‘The Check In’, progettato per offrire a colleghi e clienti una visione più ampia di come funziona la compagnia aerea. Ogni episodio vedrà gli host affiancati da ospiti speciali che lavorano presso British Airways, per approfondire alcune delle attività in corso presso la compagnia aerea. Il primo episodio presenta Carrie Harris, Head of Sustainability di British Airways, che parla di come la compagnia aerea stia mettendo la sostenibilità al centro delle sue operazioni. Il lancio di “The Check In” arriva dopo il recente messaggio del presidente e CEO di British Airways, Sean Doyle, a colleghi e clienti, promettendo di offrire una visione più approfondita di ciò che sta accadendo alla compagnia aerea, rendendola un luogo in cui le persone amano lavorare e i clienti amano volare. Michelle Lydon, nuovo Chief People Officer di British Airways, ha dichiarato: “In British Airways sappiamo che i nostri colleghi sono la nostra migliore risorsa, ed è per questo che siamo entusiasti di lanciare un nuovo podcast ospitato da quattro persone fantastiche provenienti da tutti gli angoli della nostra compagnia aerea. Non vediamo l’ora di portare gli ascoltatori dietro le quinte per saperne di più su BA”.

NORWEGIAN CONSENTE AI CORPORATE CUSTOMERS DI RIDURRE LE EMISSIONI DEI BUSINESS TRAVEL – Norwegian ha stipulato un accordo di collaborazione con Neste, il principale produttore mondiale di Sustainable Aviation Fuel (SAF). I corporate customers di Norwegian possono ora ridurre le proprie emissioni di CO2 dai viaggi di lavoro fino all’80% grazie al SAF. L’accordo è un passo importante per accelerare un mercato volontario per tali combustibili. I velivoli di Norwegian possono rifornire fino al 50% di SAF. Sostituendo il carburante fossile per aviazione, il SAF può ridurre le lifecycle GHG emissions fino all’80%. “Con il SAF di Neste consentiamo ai corporate customers di ridurre le emissioni di CO2 dei viaggi d’affari. L’accelerazione del voluntary market for sustainable aviation fuel invia un segnale per scalare la produzione e migliorare le economie di scala, il che è necessario per ridurre i costi”, ha affermato Anders Fagernæs, Vice President Sustainability, Norwegian. Nel 2022 Norwegian aggiungerà lo 0,5% di sustainable aviation fuel su tutto il consumo di carburante in Norvegia e l’1% in Svezia e Francia, su mandato del governo. Tutti gli acquisti volontari da parte di corporate customers si aggiungono a questi mandati governativi. “Con questa soluzione, stiamo rendendo più facilmente disponibili riduzioni delle emissioni reali e dirette attraverso l’uso del SAF, rendendo più sostenibili i viaggi di lavoro”, ha affermato Jason Reichow, Vice President Business Development, Renewable Aviation, Neste. Norwegian ha deciso di acquistare SAF per tutti i suoi administration related business travel nel 2022.

LEONARDO, ALMAVIVA, FINCANTIERI: INSIEME PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE DEL PAESE – Leonardo, Almaviva e Fincantieri, attraverso la propria controllata NexTech, hanno firmato un accordo di collaborazione per proporre soluzioni digitali, integrate e innovative, applicate al monitoraggio statico e dinamico e alla sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto del Paese. L’intesa verterà, in particolare, sullo “Structural Health Monitoring” e “Road Asset Management” delle strutture a supporto della mobilità stradale, con l’applicazione di sistemi per il controllo statico e dinamico di strutture e impianti, e sulla “Smart Road”, che consente la comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli, ovvero lo sviluppo di soluzioni e servizi finalizzati all’incremento della sicurezza dei viaggi, attraverso la guida assistita e, a tendere, la guida autonoma. Per Leonardo l’accordo si integra con quello stipulato nel luglio 2021 per aderire alla rete di imprese denominata “Mille Infrastrutture”, costituita da aziende ed enti italiani del settore caratterizzati da alta e specialistica competenza.

ACCORDO TRA GE AVIATION E ST ENGINEERING PER MRO DATA ANALITYCS TOOL – ST Engineering e GE Aviation hanno recentemente firmato un contratto pluriennale per implementare Test Cell Advisor negli ST Engineering’ CFM56 overhaul shops a Singapore e Xiamen, Cina. Test Cell Advisor è un nuovo GE Aviation data analytics service per fornire approfondimenti aggiuntivi riguardo l’engine performance analysis durante i test. Lo stesso servizio, sviluppato dagli ingegneri GE, è in uso nei GE-owned overhaul shops in tutto il mondo. Test Cell Advisor offre ai MRO shops che effettuano la manutenzione dei motori GE e CFM International un’analisi tempestiva delle performance del motore durante i return-to-service testing. In questo modo, i tecnici possono valutare se il motore opera in modo ottimale come previsto e se sono necessarie azioni successive per migliorare le performance del motore. ST Engineering è uno dei primi clienti di Test Cell Advisor di GE. Tay Eng Guan, vice president and general manager of engines MRO at ST Engineering, ha affermato: “L’implementazione di Test Cell Advisor di GE è uno dei tanti modi in cui stiamo incorporando tecnologie intelligenti. Attendiamo con impazienza il valore aggiunto per i nostri clienti attraverso l’uso del Test Cell Advisor, migliorando ulteriormente il nostro elevato standard di qualità e sicurezza”. L’analisi dei dati di Test Cell Advisor valuta centinaia di engine performance trends in base all’esperienza di GE, tra cui vibration, exhaust gas temperature, fuel flow, thrust, core speed e altro ancora.“Con questo accordo, ST Engineering avrà una maggiore capacità di migliorare la test cell efficiency utilizzando l’analisi e le raccomandazioni tempestive di Test Cell Advisor, proprio come hanno fatto per molti anni gli overhaul shops di GE”, ha affermato Tom Levin, vice president and general manager of GE Aviation’s After Market Strategic Solutions.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA PER IL PROTOTIPO DELLE NEXT GENERATION U.S. MARINE CORPS 5G COMMUNICATIONS – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) ha assegnato a Lockheed Martin un Prototype Project Agreement (PPA) da 19,3 milioni di dollari per creare un 5G communications network infrastructure testbed per Next Generation U.S. Marine Corps 5G Communications. Il testbed, noto come Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure Solution (OSIRIS), è un’iniziativa chiave dei programmi di Lockheed Martin, che sono posizionati per aiutare i suoi clienti a mettere in campo, scalare e integrare la tecnologia 5G in modo rapido e conveniente in tutte le operazioni in land, water, air, space and cyber.

ACI WORLD: NUOVO GROUND HANDLING AGREEMENT TEMPLATE – Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con Airport Services Association (ASA), ha rilasciato un nuovo Ground Handling Service Provider (GHSP) and Airport Operator Agreement Template, per facilitare e promuovere un ecosistema dell’aviazione sicuro ed efficiente. Il modello di accordo è un guidance document fondamentale per migliorare la collaborazione tra operatori aeroportuali e GHSP, contribuendo a formalizzare le relazioni tra le organizzazioni e ad armonizzare i requisiti e gli standard per operare in aeroporto e attorno a un aeromobile. Il documento di orientamento può anche aiutare a superare alcune delle ulteriori sfide alla sicurezza causate dall’impatto sociale ed economico della pandemia, vale a dire la capacità di offrire servizi in base a livelli di servizio definiti. Insieme, attraverso una migliore armonizzazione operativa, il modello di accordo ha il potenziale per migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’ecosistema dell’aviazione, a vantaggio dei consumatori attuali e futuri. Luis Felipe de Oliviera, ACI World Director General, ha dichiarato: “L’ACI-ASA Ground Handling Service Provider and Airport Operator Agreement Template è essenziale per la tanto necessaria armonizzazione dei requisiti operativi per gli operatori di assistenza a terra che lavorano nell’ambiente aeroportuale, garantendo una più stretta collaborazione tra aeroporti e GHSP. L’aviazione è una relazione simbiotica in cui ogni stakeholder deve fare affidamento sull’altro”. Fabio Gamba, ASA Director General, ha aggiunto: “Non potrebbe esserci momento migliore per sigillare e implementare questo MoC offrendo ai nostri rispettivi membri, aeroporti e GHSP, un guidance template che getta tutta la luce necessaria su come un lavoro armonizzato e sostenibile dovrebbe essere stabilito tra i due. Siamo lieti di offrire questo documento alla comunità e non vediamo l’ora di raggiungere insieme altri traguardi simili”. ACI terrà una serie di webinar con ASA sull’argomento. Il primo si terrà il 31 marzo 2022 e si concentrerà sul contenuto tecnico dell’Agreement Template.

EASYJET AGIUNGE POSTI IN UK – easyJet ha messo in vendita circa 90.000 posti extra dall’UK verso destinazioni sciistiche e balneari d’Europa. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere ancora più posti al nostro programma estivo 2022, in modo da poter offrire ai nostri clienti in UK una scelta ancora più ampia per godersi alcune delle migliori destinazioni sciistiche, balneari e città d’Europa. Siamo entusiasti dei nostri piani per la prossima estate, che dovrebbe vederci tornare a livelli di volo vicini al 2019, non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti di nuovo a bordo”. easyJet sta operando più posti verso European test-free destinations dal Regno Unito rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. easyJet serve 18 aeroporti in UK, offrendo oltre 443 rotte verso oltre 110 destinazioni dal Regno Unito all’Europa, al Medio Oriente e al Nord Africa.