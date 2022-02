IATA: lo slancio per i viaggi aumenta man mano che le restrizioni vengono revocate

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato dati che mostrano uno slancio crescente nella ripresa dei viaggi aerei con l’abolizione delle restrizioni.

“IATA ha registrato un forte aumento di 11 punti percentuali per i biglietti internazionali venduti nelle ultime settimane (in proporzione alle vendite del 2019).

Nel periodo intorno all’8 febbraio (media mobile a 7 giorni) il numero di biglietti venduti si è attestato al 49% dello stesso periodo del 2019. Nel periodo intorno al 25 gennaio (media mobile a 7 giorni) il numero di biglietti venduti si è attestato al 38% dello stesso periodo del 2019. Il miglioramento di 11 punti percentuali tra i periodi di gennaio e febbraio è l’aumento più rapido in un periodo di due settimane dall’inizio della crisi.

Il balzo nella vendita dei biglietti arriva quando più governi annunciano un allentamento delle COVID-19 border restrictions. Un’indagine IATA sulle restrizioni di viaggio per i 50 principali air travel markets del mondo (che comprende il 92% della domanda globale nel 2019 misurata in revenue passenger kilometers) ha rivelato il crescente accesso disponibile per i viaggiatori vaccinati.

18 mercati (che rappresentano circa il 20% della domanda del 2019) sono aperti ai viaggiatori vaccinati senza requisiti di quarantena o pre-departure testing requirements. 28 mercati sono aperti ai viaggiatori vaccinati senza requisiti di quarantena (compresi i 18 mercati sopra indicati). Ciò comprende circa il 50% della domanda del 2019. 37 mercati (che rappresentano circa il 60% della domanda del 2019) sono aperti ai viaggiatori vaccinati in condizioni variabili (18 senza restrizioni, altri che richiedono test o quarantena o entrambi).

Questi numeri riflettono una serie di allentamenti annunciati in tutto il mondo, tra cui Australia, Francia, Filippine, Regno Unito, Svizzera e Svezia”, afferma IATA.

“L’impulso verso la normalizzazione del traffico sta crescendo. I viaggiatori vaccinati hanno il potenziale per viaggiare molto più estensivamente con meno problemi rispetto a poche settimane fa. Ciò sta dando a un numero crescente di viaggiatori la sicurezza di acquistare i biglietti. E questa è una buona notizia. Ora dobbiamo accelerare ulteriormente la rimozione delle restrizioni di viaggio. Sebbene i recenti progressi siano impressionanti, il mondo rimane lontano dai livelli di connettività del 2019. Tredici dei primi 50 mercati di viaggio non offrono ancora un facile accesso a tutti i viaggiatori vaccinati. Ciò include le principali economie come Cina, Giappone, Russia, Indonesia e Italia”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“IATA continua a chiedere: la rimozione di tutte le barriere di viaggio (inclusi quarantena e test) per coloro che sono completamente vaccinati con un vaccino approvato dall’OMS; consentire il viaggio senza quarantena per i viaggiatori non vaccinati con un negative pre-departure antigen test result; rimuovere i divieti di viaggio e accelerare l’allentamento delle restrizioni di viaggio, riconoscendo che i viaggiatori non rappresentano un rischio maggiore per la diffusione del COVID-19 rispetto a quanto già esiste nella popolazione generale”, prosegue IATA.

“Le restrizioni di viaggio hanno avuto un forte impatto sulle persone e sulle economie. Tuttavia, non hanno fermato la diffusione del virus. Ed è tempo per la loro rimozione mentre impariamo a vivere e viaggiare in un mondo che avrà rischi di COVID-19 nel prossimo futuro. Ciò significa porre fine all’isolamento della traveling population per misure speciali. In quasi tutti i casi, i viaggiatori non comportano più rischi per un mercato di quello che già esiste. Molti governi lo hanno già riconosciuto e hanno rimosso le restrizioni. Ne devono seguire molti altri”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)