Emirates sigla un protocollo d’intesa per promuovere il turismo in Arabia Saudita

La Saudi Tourism Authority (STA) ed Emirates hanno firmato un protocollo d’intesa per aumentare il turismo in entrata in Arabia Saudita e attrarre nuovi segmenti di viaggiatori attraverso l’ampio network globale della compagnia aerea. Il nuovo accordo mira a capitalizzare sulla rete globale di Emirates di oltre 120 città, per spingere i turisti a visitare l’Arabia Saudita e a scoprire le sue attrattive uniche.

Il protocollo d’intesa è stato firmato alla presenza di Fahd Hamidaddin, CEO e membro del consiglio della Saudi Tourism Authority e Adnan Kazim, Direttore commerciale Emirates.

Sulla base dell’accordo, Emirates, insieme alla Saudi Tourism Authority, esplorerà le opportunità di collaborazione in iniziative chiave che migliorino la competitività turistica globale del paese, comprese le attività promozionali e il supporto del settore turistico nei mercati principali, per convertire l’interesse in prenotazioni, condividendo approfondimenti sulle ultime tendenze di viaggio.

Attraverso la partnership strategica, la compagnia aerea esplorerà anche le opportunità di sincronizzazione delle schedule di viaggio, dai principali punti di partenza nel suo network verso i gateway in Arabia Saudita, fornendo maggiore connettività e convenienza per i clienti e sviluppando ulteriormente i flussi turistici in entrata. Emirates e l’Autorità del turismo saudita valuteranno come migliorare l’esperienza di viaggio, offrendo solide infrastrutture per chi viaggia verso Riyadh, Jeddah, Dammam e Medina, i quattro gateway della compagnia aerea.

“Il memorandum d’intesa ci consentirà di raggiungere oltre 120 destinazioni in tutto il mondo e di attirare turisti da queste destinazioni verso varie destinazioni saudite”, ha affermato Fahd Hamidaddin, CEO and Board Member of the Saudi Tourism Authority.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare strategicamente con la Saudi Tourism Authority e di sostenere i suoi sforzi per sbloccare l’immenso potenziale e le attrazioni della vibrante cultura, del patrimonio e della straordinaria biodiversità del Regno nel mondo”.

Emirates facilita il turismo e il commercio nel Regno dal 1989, sviluppando le sue operazioni a Riyadh, Jeddah, Medina, Dammam e oggi serve i quattro gateway con 53 voli settimanali, inclusi i servizi A380 per Jeddah. La compagnia aerea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri da e verso il Regno dall’inizio dei suoi servizi.

