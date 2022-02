Albastar: aperte le vendite dei voli per Lampedusa

Albastar annuncia la programmazione per la stagione estiva 2022 verso l’isola di Lampedusa, che sarà servita da cinque aeroporti italiani, con voli diretti in partenza da Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Parma e Verona, come segue:

Da Milano Bergamo, ogni sabato e domenica, dal 29.05 al 16.10.

Da Milano Bologna, ogni domenica dal 05.06 al 09.10.

Da Milano Malpensa, ogni sabato dal 28.05 al 08.10

Da Parma, ogni sabato dal 28.05 al 15.10.

Da Verona, ogni sabato dal 28.05 al 15.10.

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.

Albastar, membro IATA con certificazione IOSA, è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

