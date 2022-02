ANA: aumentano le frequenze per l’Europa

All Nippon Airways (ANA), pur prevedendo che la piena ripresa della domanda sarà ulteriormente ritardata, ha aggiornato il suo operativo di volo verso una serie di destinazioni internazionali fra il 27 marzo e il 30 giugno 2022 per rispondere ai cambiamenti delle restrizioni all’immigrazione, alle misure sanitarie in vigore e all’aumento della domanda dei passeggeri.

Dal 27 marzo aumenteranno le frequenze dall’Europa per Tokyo – Haneda: il secondo volo da Francoforte passerà da tre a cinque volte a settimana, mentre il collegamento da Londra diventerà giornaliero, invece di essere operato cinque volte a settimana.

Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna e Vladivostok per Tokyo.

Qui di seguito l’operativo per l’Europa fra il 27 marzo e il 30 giugno 2022:

Francoforte – Haneda: NH203/204 7 volte a settimana, NH223/224 5 volte a settimana.

Monaco di Baviera – Haneda: NH217/218 Sospeso.

Düsseldorf – Haneda: NH209/210 Sospeso.

Vienna – Haneda: NH205/206 Sospeso.

Bruxelles – Narita: NH231/232 2 volte a settimana

Londra – Haneda: NH211/212 Giornaliero.

Parigi – Haneda: NH215/216 3 volte a settimana.

Vladivostok – Haneda: NH883/884 Sospeso.

I passeggeri italiani possono raggiungere il Giappone con i voli in coincidenza via Francoforte.

ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida di quarantena, così come le tendenze della domanda per decidere la frequenza dei voli e la ripresa di alcune rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, iniziativa nata per assicurare un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei affinché tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.ana.co.jp/it/it/.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)