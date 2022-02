LATAM rinnova i suoi kit da viaggio scommettendo sulla sostenibilità e sul design locale

LATAM Airlines Group ha recentemente presentato i suoi nuovi “Eco Kit” da viaggio da distribuire tra i passeggeri della Premium Business class. Il concetto del nuovo kit si basa sulla graduale incorporazione di elementi sostenibili e sulla collaborazione di artisti locali. La custodia, per esempio, è riutilizzabile, robusta e versatile, e i diversi design la rendono un pezzo da collezione.

Perseguendo il suo impegno nell’eliminare la plastica monouso, Latam consegna il nuovo kit da viaggio senza imballaggi e offre ai suoi passeggeri solo prodotti rispettosi dell’ambiente e fatti di materiali riciclabili, come per esempio, lo spazzolino da denti in bambù con il cappuccio in canna da zucchero. I tappi per le orecchie, invece, sono avvolti in carta kraft per ridurre il più possibile l’uso di materiali plastici, e i calzini e le maschere sono realizzati con plastica riciclata.

L’Eco Kit comprende inoltre prodotti cosmetici come crema mani, burro cacao e asciugamano rinfrescante, del brand Feito Brasil certificato come azienda BCorp (certificazione che riconosce l’eticità del management in campo finanziario, sociale e ambientale), Cruelty Free e Vegan. Il marchio utilizza solo ingredienti naturali e si basa sulla sostenibilità: le materie prime sono brasiliane, e i prodotti vengono fatti a mano da artigiani locali.

Di notevole rilevanza è anche il design dei kit, creato da artisti sudamericani scelti da Latam per la loro visione emergente e/o il loro coinvolgimento nelle comunità locali. I primi due artisti ad aderire a questa iniziativa sono stati Tomás Olivos del Cile e Hamilton Aguiar del Brasile, mentre i prossimi artisti a portare il loro contributo saranno dell’Ecuador, del Perù, della Colombia e dell’Argentina.

I primi passeggeri a ricevere l’Eco Kit saranno quelli delle rotte Santiago del Cile – Madrid – Santiago del Cile e São Paulo/Guarulhos – Miami – São Paulo/Guarulhos, e progressivamente anche tutti gli altri passeggeri avranno la possibilità di ricevere la nuova bustina di viaggio sostenibile.

Con questa iniziativa, Latam intende compiere un ulteriore passo avanti nella sua strategia di sostenibilità con la quale intende generare valore ambientale e sociale per le comunità, promuovendo lo sviluppo sociale, ambientale ed economico nei paesi in cui opera il gruppo. L’obiettivo è quello di lavorare in modo collaborativo, alla ricerca di soluzioni che rispondano alle esigenze e ai desideri delle persone.

(Ufficio Stampa LATAM – Photo Credits: LATAM)