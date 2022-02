Qatar Airways presenta un Retro Livery Aircraft per celebrare i 25 anni di attività

Qatar Airways ha accolto un Boeing 777-300 dipinto con la retro livery della compagnia aerea, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 25° anniversario.

L’aereo ha fatto il suo debutto in livrea retrò operando come volo QR 0041 dall’Hamad International Airport (HIA) di Doha a Charles de Gaulle Airport, Paris, e diventerà una vista familiare su una varietà di altre rotte Qatar Airways nei prossimi 12 mesi, per celebrare 25 anni di eccellenza per la pluripremiata compagnia aerea.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti di celebrare il nostro 25° anniversario introducendo questo aereo unico nella nostra flotta. Ci auguriamo che questo design retrò porti molti ricordi di viaggio ai nostri passeggeri, in particolare a coloro che hanno viaggiato con noi nei nostri primi anni. Questa livrea segna la pietra miliare di quanto lontani siamo arrivati come vettore nazionale, evolvendoci in un six-time World’s Best Airline winner.

Guardando al futuro, questo è un anno di infinite possibilità per l’intera Qatar Airways Group family, con diversi eventi importanti e celebrazioni pianificate durante questo periodo. Non ultimo la tanto attesa FIFA World Cup Qatar 2022™, dove gli occhi del mondo saranno rivolti nella nostra direzione.

Continueremo a brillare e condivideremo il nostro successo con coloro che sono al centro di tutto ciò che facciamo: i nostri milioni di fedeli passeggeri in tutto il mondo”.

“In qualità di compagnia aerea globale in più rapida crescita al mondo, con una delle flotte di aeromobili più giovani e tecnologicamente avanzate dei cieli fino ad oggi, Qatar Airways ha subito una profonda trasformazione, dalla sua creazione come piccolo vettore regionale che serviva un piccolo numero di destinazioni nel 1997, in una delle principali compagnie aeree mondiali.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar, parte del Gruppo Qatar Airways, è ora in prima linea nel settore dell’aviazione commerciale, collegando Doha a oltre 140 destinazioni in sei continenti attraverso il ‘World’s Best Airport’, la sua casa e hub, Hamad International Airport (HIA)”, afferma Qatar Airways.

“Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata annunciata come ‘Airline of the Year’ ai 2021 World Airline Awards, gestiti dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo Skytrax. E’ stata anche nominata ‘World’s Best Business Class’, ‘World’s Best Business Class Airline Lounge’, ‘World’s Best Business Class Airline Seat’, ‘World’s Best Business Class Onboard Catering’ e ‘Best Airline in the Middle East’. La compagnia aerea continua a rimanere ai vertici del settore avendo vinto il premio principale per la sesta volta, senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021).

Qatar Airways è anche diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating by Skytrax. Ciò fa seguito al successo di HIA come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia a ricevere uno Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi premi garantiscono ai passeggeri di tutto il mondo che le misure di salute e sicurezza della compagnia aerea sono soggette ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale e indipendente”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)