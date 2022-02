Embraer ha consegnato 55 Jets nel quarto trimestre e 141 nell’intero 2021

Embraer ha consegnato 55 jets nel quarto trimestre 2021, di cui 16 erano comercial aircraft e 39 executive jets (26 light e 13 mid-size). La Società ha consegnato un totale di 141 jets nel 2021, composti da 48 commercial aircraft e 93 executive jets (62 light e 31 mid-size). Al 31 dicembre, il firm order backlog ammontava a 17,0 miliardi di dollari, raggiungendo il valore più alto dal secondo trimestre 2018.

L’attuale backlog riflette già l’esito delle trattative con la Brazilian Air Force (FAB) per la riduzione da 28 a 22 del numero totale di aeromobili KC-390 Millennium da consegnare, secondo i termini delle modifiche agli accordi.

Nel commercial aviation segment, Embraer ha annunciato durante il Dubai Air Show un ordine fermo per tre nuovi E175, più tre diritti di acquisto per lo stesso modello di aeromobile, da parte di Overland Airways, Nigeria. L’aereo da 88 posti, con premium class cabin configuration, sarà consegnato a partire dal 2023. L’operazione vale 299,4 milioni di dollari, al prezzo di listino con tutti i diritti di acquisto esercitati.

Embraer ha concluso anche un contratto di acquisto di tre ulteriori E175 da 76 posti con American Airlines, per un valore di 160,2 milioni di dollari. L’aereo sarà operato dalla consociata interamente controllata di American, Envoy Air, che aumenterà la sua flotta di E175 a oltre 100 aeromobili entro la fine del 2022.

Nel 4Q21 Embraer ha anche firmato un accordo con Azorra per acquisire 20 nuovi aeromobili della famiglia E2 (E-190E2 o E195-E2), più altri 30 diritti di acquisto, in un affare dal valore di 3,9 miliardi di dollari. Pertanto, l’E2 family aircraft ha accumulato 50 ordini fermi e non ha avuto alcuna cancellazione nel 2021, stabilendo la posizione di leadership nel suo segmento di mercato.

Durante il 4Q21, nell’executive jets segment, Embraer e NetJets, Inc. hanno firmato un accordo per un massimo di 100 Phenom 300 aggiuntivi, dal valore di oltre 1,2 miliardi di dollari. Come parte dell’accordo, NetJets prenderà in consegna il Phenom 300E nel secondo trimestre 2023, sia negli Stati Uniti che in Europa. Embraer ha anche consegnato un nuovo Phenom 300E a Quito, Ecuador, segnando la prima consegna del tipo di aeromobile nel paese, e il primo Praetor 500 in Canada ad AirSprint Private Aviation, Canadian privately held Fractional Jet Ownership company.

Riguardo services & support, Embraer ha firmato diversi contratti durante il trimestre. A MRO Europe, uno dei principali eventi di manutenzione aeronautica, Embraer ha annunciato Pool Program agreements con KLM Cityhopper, la sussidiaria regionale di KLM Royal Dutch Airlines, Air Montenegro, e il rinnovo del Pool Program con TAP express, la sussidiaria di TAP Air Portugal. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

Sempre nel 4Q21, per Defense and Security, Embraer e l’Esercito Brasiliano (EB) hanno presentato il radar SABRE M200 VIGILANTE. Come risultato dello sviluppo congiunto per il governo brasiliano, il radar è stato sviluppato per supportare le unità di difesa antiaerea del paese, nonché per aumentare il portafoglio di prodotti di Embraer ed esportare i sistemi di difesa integrati.

