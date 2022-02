Pratt & Whitney selezionata dal Department of Energy per sviluppare una nuova Hydrogen Propulsion Technology

Pratt & Whitney è stata selezionata dall’U.S. Department of Energy (DoE) per sviluppare una nuova high-efficiency hydrogen-fueled propulsion technology per l’aviazione commerciale, come parte degli Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) del DoE.

L’Hydrogen Steam Injected, Inter-Cooled Turbine Engine (HySIITE) project utilizzerà la combustione di idrogeno liquido e il recupero del vapore acqueo per ottenere zero emissioni di CO2 in volo, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx) fino all’80% e riducendo il consumo di carburante fino al 35% per next generation single-aisle aircraft.

“Questa è davvero un’entusiasmante opportunità per iniziare a sviluppare le tecnologie chiave che potrebbero portare il primo hydrogen steam injected, inter-cooled engine dall’ideazione alla realtà”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president, Engineering and Technology, at Pratt & Whitney. “Per quasi 100 anni, Pratt & Whitney è stata in prima linea nell’innovazione di tecnologie all’avanguardia per migliorare continuamente l’efficienza dei motori aeronautici e siamo entusiasti di essere stati selezionati per lavorare su quella che potrebbe essere la prossima tecnologia rivoluzionaria per l’aviazione”.

Il motore HySIITE brucerà idrogeno in un ciclo termodinamico che incorpora steam injection per ridurre drasticamente le emissioni di NOx. La semi-closed system architecture pianificata per HySIITE raggiungerà un’efficienza termica maggiore delle fuel cells e ridurrà i costi operativi totali rispetto all’utilizzo di “drop in” sustainable aviation fuels. Questa è la prima collaborazione diretta tra Pratt & Whitney e ARPA-E.

“Pratt & Whitney ha una lunga eredità con la hydrogen-fueled propulsion e siamo entusiasti di far progredire questa tecnologia emergente come parte della nostra strategia globale per supportare l’ambizioso obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere net zero aircraft CO2 emissions entro il 2050”, ha affermato Graham Webb, chief sustainability officer at Pratt & Whitney. “Le partnership con enti pubblici come il Department of Energy hanno un ruolo fondamentale da svolgere nello sviluppo e nella maturazione di tecnologie che potrebbero avere un impatto globale sulla riduzione dell’impronta ambientale dell’aviazione”.

