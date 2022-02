Chiuso lo spazio aereo in Ucraina e zone limitrofe

ENAC: Autorità europee hanno disposto il divieto di sorvolo dell’Ucraina e zone limitrofe interessate

ENAC informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) informa che da oggi, 24 febbraio 2022, a seguito della situazione tra la Russia e l’Ucraina, le autorità europee hanno disposto il divieto per l’aviazione civile di sorvolare lo spazio aereo dell’Ucraina e delle zone limitrofe interessate da azioni militari, a tutela della sicurezza (safety) del volo”.

Eurocontrol in un Twitter ha comunicato la chiusura dell’Airspace ucraino. Gli operatori sono informati con appositi NOTAM.

Ukraine International Airlines sospende temporaneamente il traffico passeggeri

UIA informa: “Ukraine International Airlines annuncia la sospensione dei voli di linea e charter da/per l’Ucraina a causa della chiusura dello spazio aereo civile ucraino.

Ukraine International Airlines è costantemente in contatto con il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina e con il Ministero delle Infrastrutture dell’Ucraina. Tutti i passeggeri di Ukraine International Airlines ed i cittadini ucraini che si trovano all’estero e hanno necessità di tornare in Ucraina, devono registrarsi sul sito web istituito dal Governo https://friend.mfa.gov.ua/#/. Ai cittadini registrati verranno fornite informazioni sui voli attualmente operativi da e per l’Ucraina.

Tutte le informazioni aggiornate sullo stato dei voli saranno pubblicate sul sito web ufficiale di Ukraine International Airlines https://www.flyuia.com/it/it/home. I passeggeri prenotati su voli cancellati saranno informati via e-mail o telefonicamente, attraverso i contatti indicati nella prenotazione. A questo proposito, la compagnia, invita tutti i passeggeri a verificare la correttezza delle informazioni di contatto, indirizzo e-mail e numero di cellulare, fornite in fase di prenotazione.

Ulteriori informazioni sui piani di volo saranno fornite il 24 febbraio 2022 alle 22:00 ora di Kiev.

Il team UIA conferma che saranno adottate tutte le misure possibili per garantire la sicurezza dei propri passeggeri”.

Statement Wizz Air

Wizz Air ha comunicato: “A causa dei recenti avvenimenti in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo, Wizz Air è rammaricata di informare i propri clienti che la compagnia deve temporaneamente sospendere tutte le operazioni nel Paese. I passeggeri che hanno prenotato voli in partenza o in arrivo dall’Ucraina possono trovare ulteriori informazioni su wizzair.com o, in alternativa, attraverso il call center della compagnia: 00380 893 202 532. La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rimangono le nostre principali priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni presto alla normalità”.

L’EASA aggiorna il Conflict Zone Information Bulletin

L’EASA ha pubblicato un Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) per quanto riguarda l’Ucraina, che ora è un’area di conflitto attiva.

Inoltre EASA informa: “In risposta al conflitto in corso contro l’Ucraina, l’EASA ha pubblicato un aggiornamento del Conflict Zone Information Bulletin pubblicato oggi (24 febbraio 2022). Ciò estende lo spazio aereo interessato alla Flight Information Region of Chisinau (Moldova) and Minsk (Belarus). Raccomanda inoltre agli operatori aerei di prestare attenzione quando operano nell’intera Flight Information Region of Moscow and Rostov a causa dell’intensificarsi dell’attività militare, che può includere lanci di missili a medio raggio che penetrano nel controlled airspace.

Per ulteriori informazioni, consultare il Conflict Zone Information Bulletin (CZIB)”.

(Redazione Md80.it)