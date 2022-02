La Phenom 300 Series di Embraer è il best-selling light jet per il decimo anno consecutivo

Embraer ha raggiunto un ulteriore traguardo, poiché la Phenom 300 series è diventata il ‘world’s best-selling light jet’ per il decimo anno consecutivo e il twinjet più consegnato del 2021, secondo i numeri pubblicati dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Embraer ha consegnato 56 Phenom 300 series light jets nel 2021 per ottenere questa distinzione, segnalando un decennio di eccellenza del prodotto.

“La serie Phenom 300 ha avuto la più alta velocità di consegna annuale con oltre 50 jet consegnati, in media, da quando è entrata nel mercato nel dicembre 2009. Ad oggi, la serie ha accumulato più di 640 consegne. Questi risultati sottolineano la reputazione dell’azienda di continuo miglioramento e innovazione degli aeromobili, con capacità all’avanguardia tra cui autonomia, velocità e pressurizzazione della cabina, oltre a una tecnologia all’avanguardia nel settore”, afferma Embraer.

“È stato un vero onore per la serie Phenom 300 essere nominata il light jet più venduto al mondo negli ultimi 10 anni, raggiungere un decennio di dominio è un risultato straordinario per Embraer e consolida la nostra posizione di leader del settore nel mercato”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Il raggiungimento di questo traguardo assicura la posizione di leadership del velivolo nel segmento dei light jet, con il riconoscimento delle nostre eccezionali performance, tecnologia, comfort e supporto. Fin dall’inizio abbiamo apportato continui miglioramenti all’aeromobile in base al feedback dei clienti e continueremo a innovarlo e migliorarlo nei prossimi anni”.

“La Phenom 300 series è operativa in 39 paesi e ha accumulato quasi un milione e cinquecentomila ore di volo. Embraer investe continuamente nell’attrattiva della Phenom 300 series per clienti in tutto il mondo, con miglioramenti delle sue prestazioni, tecnologia, comfort ed efficienza operativa che si traducono nel più alto valore residuo sul mercato.

Nel gennaio del 2020 Embraer ha annunciato il nuovo enhanced Phenom 300E, seguito dalle approvazioni ANAC, EASA e FAA a marzo, ottenendo la tripla certificazione. La prima consegna del nuovo è avvenuta nel giugno del 2020.

Il Phenom 300E stabilisce i più alti standard di eccellenza nella categoria dei light jet. In termini di prestazioni, il nuovo enhanced Phenom 300E è ancora più veloce, in grado di raggiungere Mach 0,80, diventando il single-pilot jet più veloce in produzione e in grado di offrire una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 nm (3,724 km) con NBAA IFR reserves.

Le nuove caratteristiche che migliorano il comfort di questo jet includono una cabina più silenziosa, più spazio per le gambe in cockpit e un nuovo interno premium: l’edizione Bossa Nova. Bossa Nova comprende un pacchetto degli ultimi sviluppi interni di Embraer, con caratteristiche come accenti in fibra di carbonio e l’esclusivo stile di cucitura Ipanema di Embraer”, afferma Embraer.

Ulteriori miglioramenti tecnologici includono un aggiornamento dell’avionica, caratterizzato da un runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), la prima tecnologia del suo genere ad essere sviluppata e certificata nella business aviation, nonché predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom, tra gli altri. Il Phenom 300E dispone anche di connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)