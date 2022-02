L’Indian Navy espande la flotta con la consegna del 12° P-8I

Boeing ha consegnato all’India il 12° aereo da pattugliamento marittimo P-8I. Questo è il quarto di quattro aeromobili aggiuntivi consegnati nell’ambito del contratto di opzione firmato dal Ministero della Difesa nel 2016.

“La centralità del cliente, l’impegno per la modernizzazione e la prontezza alla missione delle forze di difesa indiane sono valori chiave della nostra partnership con l’India”, ha affermato Surendra Ahuja, managing director, Boeing Defence India. “Con questa consegna del velivolo da pattugliamento marittimo P-8I, continuiamo a coltivare questa partnership e siamo pienamente impegnati a lavorare a stretto contatto con le forze di difesa indiane per fornire il giusto valore e capacità per soddisfare le loro esigenze operative”.

“Il P-8I è parte integrante della flotta della Marina indiana e ha superato le 35.000 ore di volo da quando è stato introdotto nel 2013. L’aereo, con le sue eccezionali capacità di sorveglianza marittima e ricognizione, versatilità e prontezza operativa, ha dimostrato di essere una risorsa importante della Marina Militare. Oltre alle impareggiabili capacità di ricognizione marittima e guerra anti-sottomarino, il P-8I è stato schierato per assistere durante i soccorsi in caso di calamità e le missioni umanitarie.

La Marina indiana è stata il primo cliente internazionale del P-8 e oggi il velivolo è operato anche dalla U.S. Navy, dalla Royal Australian Air Force, dalla Royal Air Force del Regno Unito e dalla Royal Norwegian Air Force”, afferma Boeing.

Boeing Defense India (BDI), l’entità locale di Boeing in India, supporta la crescente flotta indiana di P-8I fornendo formazione agli equipaggi di volo, pezzi di ricambio, attrezzature di supporto a terra e supporto sul campo. Il supporto logistico integrato di Boeing ha consentito un elevato stato di prontezza della flotta al minor costo possibile.

Diversi P-8I components complessi e mission-critical come radar fingerprinting system, IFF (I/T) and datalink, speech secrecy system, mobile satcom system e cablaggi sono realizzati in India da partner fornitori.

Boeing sta inoltre completando la costruzione del Training Support & Data Handling Center presso l’INS Rajali, Arakkonam, nel Tamil Nadu, e di un centro secondario presso il Naval Institute of Aeronautical Technology, Kochi, nell’ambito di un contratto di formazione e supporto firmato nel 2019, con conseguente maggiore disponibilità di aeromobili per compiti di missione.

Boeing ha rafforzato la sua catena di fornitura con oltre 275 partner in India e una joint venture per la produzione di fusoliere per elicotteri Apache. L’approvvigionamento annuale dall’India è di 1 miliardo di dollari. Boeing attualmente impiega oltre 3.500 persone in India e più di 7.000 persone lavorano con i suoi partner della supply chain.

(Ufficio Stampa Boeing)