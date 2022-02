Lufthansa: oltre 50 voli aggiuntivi da e per Francoforte e Monaco per Pasqua

L’allentamento delle restrizioni di viaggio in tutta Europa sta portando a Lufthansa un notevole aumento della domanda di prenotazioni per le vacanze di Pasqua. La scorsa settimana è stata la settimana di prenotazioni di maggior successo per la compagnia aerea negli ultimi due anni, con un aumento di quattro volte delle nuove prenotazioni rispetto alla stessa settimana del 2021.

“Per soddisfare la forte domanda, Lufthansa offre ora con breve preavviso o per le imminenti vacanze di Pasqua più di 50 voli aggiuntivi da e per Francoforte e Monaco. Da Francoforte, i vacanzieri possono aspettarsi più di 30 voli aggiuntivi verso sud durante le vacanze di Pasqua. Sono ora previsti anche cinque collegamenti aggiuntivi da Francoforte a Palma di Maiorca (Spagna), cinque collegamenti per Faro (Portogallo), tre collegamenti per Funchal a Madeira (Portogallo) e due collegamenti per Larnaca (Cipro).

Più di 20 voli extra saranno operati da Monaco, trasportando gli ospiti verso le più belle regioni turistiche d’Europa. Al già ampliato programma dei voli si aggiungeranno i seguenti collegamenti da Monaco: due per Faro (Portogallo), due per Heraklion (Grecia), due per Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife e un collegamento per Palma di Maiorca”, afferma Lufthansa.

Tutti i voli possono essere prenotati ora tramite lufthansa.com o tramite agenzie di viaggio.

“I paesi più popolari per i viaggi degli ospiti Lufthansa per le vacanze di Pasqua e per la prossima estate sono Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Cipro. Particolarmente degno di nota è il ritorno delle vacanze in città. Barcellona, Londra, Roma, Oslo e Atene sono particolarmente richieste nella prossima primavera ed estate. Il numero di collegamenti con queste e molte altre città è raddoppiato rispetto all’anno precedente”, prosegue Lufthansa.

Ai viaggiatori si applicano le attuali norme sull’ingresso e sulla quarantena. Lufthansa continua a offrire a tutti i clienti la massima sicurezza e flessibilità di prenotazione. Ciò consente una pianificazione delle vacanze senza rischi: tutte le tariffe possono ancora essere riprenotate. I clienti possono trovare le informazioni più recenti sui requisiti di accesso su lufthansa.com.

I viaggiatori possono dare un contributo personale alla protezione del clima e rendere i loro viaggi aerei CO2 neutrali. Oltre alla possibilità di compensare il volo tramite progetti climatici di alta qualità, gli ospiti Lufthansa possono già volare con carburante sostenibile. Le compagnie aeree del Gruppo hanno integrato le opzioni nel processo di prenotazione. I frequent flyer possono trovarli nell’app Miles & More. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://compensaid.com.

(Ufficio Stampa Lufthansa)