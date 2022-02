SWISS presenta il suo primo aeromobile con Premium Economy Class

Swiss International Air Lines (SWISS) ha presentato oggi all’aeroporto di Zurigo il suo primo aeromobile dotato della nuova Premium Economy Class. L’aereo, un Boeing 777-300ER con registrazione HB-JNH, sarà impiegato sui servizi Zurigo-Miami di SWISS dall’inizio di marzo in poi.

“La nostra SWISS Premium Economy Class è un prodotto di eccellenza rispetto ai nostri concorrenti internazionali”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer (CCO) di SWISS. “Sono lieto che ora possiamo offrire ai nostri clienti questa nuova esperienza di viaggio aereo best-in-class. La nostra Premium Economy Class dovrebbe essere particolarmente interessante per i viaggiatori che hanno volato in Economy Class fino ad oggi e vorrebbero migliorare il loro comfort in volo. Quindi ci aiuta anche a rafforzare il nostro posizionamento di vettore premium nel leisure travel market in crescita”.

In una prima fase, la nuova Premium Economy Class di SWISS sarà installata successivamente su tutti i 12 Boeing 777-300ER della compagnia. Dopo Miami, le prossime destinazioni SWISS a essere servite con aeromobili dotati di SWISS Premium Economy saranno San Francisco, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, da metà aprile e San Paolo in Brasile, da fine aprile. La Premium Economy sarà disponibile su tutte le rotte Boeing 777-300ER di SWISS da fine maggio in poi.

Durante la fase di introduzione della nuova classe di viaggio, i clienti riceveranno a pagamento un upgrade a SWISS Premium Economy, se disponibile sul volo, al momento del check-in o al gate di partenza.

“Sul Boeing 777-300ER la nuova SWISS Premium Economy Class offrirà 24 sedili di ultima generazione del produttore ZIM. I comodi sedili, con tessuti forniti dall’azienda bernese Lantal, sono caratterizzati da un hardshell design che consente di reclinarli facilmente senza inconvenienti per il passeggero dietro. SWISS è la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a offrire ai propri clienti questo ZIM Premium Economy seat di nuova concezione”, afferma SWISS.

Per un maggiore comfort in volo, i viaggiatori della SWISS Premium Economy Class ricevono un complimentary amenity kit. Il kit, fornito dalla società Skysupply, fa un uso innovativo di carta kraft e polpa di carta nei suoi contenuti per ridurre al minimo l’uso di plastica. “In SWISS poniamo un forte accento sul rendere l’intera catena di viaggio il più sostenibile possibile”, spiega il CCO, Tamur Goudarzi Pour. “Questo perché non vogliamo essere solo un vettore premium per i nostri ospiti: vogliamo essere costantemente all’altezza di tutte le nostre responsabilità nei confronti del clima e anche della società”. I viaggiatori della SWISS Premium Economy Class sono inoltre dotati di cuffie di qualità con riduzione del rumore che miglioreranno ulteriormente la loro esperienza riguardo l’intrattenimento audio e video in volo, disponibile sul loro schermo da 15,6 pollici sul sedile.

Anche l’offerta culinaria a bordo di SWISS è stata appositamente modificata per adattarsi alla nuova classe di viaggio. Gli ospiti della SWISS Premium Economy riceveranno un rinfrescante drink di benvenuto e potranno scegliere tra tre pasti caldi.

I viaggiatori SWISS Premium Economy possono imbarcare due bagagli fino a 23 kg ciascuno, il doppio della registered baggage allowance per i normali viaggi in Economy Class. Hanno inoltre diritto all’accesso scontato alle SWISS Business Lounge degli aeroporti di Zurigo e Ginevra e alla SWISS Arrival Lounge dell’aeroporto di Zurigo.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)