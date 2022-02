News Brevi – 24.02.2022

SVILUPPO ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – Il Gruppo SOGAER ha improntato da tempo le proprie attività precipue, operative e tecniche, sulla base della sostenibilità, promuovendo una cultura di responsabilizzazione e di impegno attivo per la salvaguardia dell’ambiente, come previsto dalla stessa certificazione ambientale UNI ISO 14001. In linea con questa scelta, SOGAER ha deciso di potenziare, a partire da oggi, il servizio per la movimentazione, nel piazzale aeromobili, dei passeggeri a ridotta mobilità (PRM) con l’utilizzo di un secondo Ambulift elettrico. Questa mattina è avvenuta la consegna di un nuovo Ambulift elettrico alla presenza di Renato Branca, Amministratore delegato SOGAER, Franco Cesarini Presidente AVIOGEI e Andrea Cesarini CEO AVIOGEI, azienda italiana leader nella produzione di attrezzature aeroportuali da oltre 50 anni. Questo ulteriore green step, si inserisce in un ben più ampio progetto di Sogaer, che spazia dall’efficientamento della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed acustico, alla riduzione dei consumi idrici ed elettrici, fino alla riqualificazione del parco auto aziendale, inserendo vetture elettriche. Renato Branca, Amministratore Delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “Questa importante acquisizione di un secondo Ambulift elettrico dimostra ancora una volta la direzione che abbiamo intrapreso. L’approccio sostenibile nella gestione dell’attività aeroportuale ha fatto registrare negli ultimi anni riduzioni superiori al 50% della CO2 emessa, come riconosciuto dalla certificazione Airport Carbon Accreditation di cui, peraltro, dopo la prima assegnazione del 2016, abbiamo di recente ottenuto il rinnovo, da parte di WSP – ACI Europe”.

EMIRATES AGGIUNGE CINQUE NUOVI VOLI PER IL KUWAIT – In vista delle festività del Kuwait National Day, Emirates opererà cinque voli aggiuntivi da e per il Kuwait, con servizi validi fino al 5 marzo. I voli extra rispondono a un’impennata della domanda, con i viaggiatori in partenza per i nove giorni di vacanza legati alla Liberazione e alla Giornata Nazionale del Kuwait, dopo due anni di stop e nel mezzo dell’allentamento dei protocolli di ingresso in Kuwait e in altre destinazioni in tutto il mondo. “Secondo i dati di prenotazione, i clienti Emirates in Kuwait scelgono Dubai come meta di vacanza, per la sua accessibilità e per l’offerta unica di bellezze e attività per tutti. Le nuove attrazioni che attendono i viaggiatori kuwaitiani includono Ain Dubai, Deep Dive Dubai, Hatta Dome Park e The View at The Palm, solo per citarne alcune, così come Expo 2020 Dubai, aperta ancora per poche settimane e che ha già attirato quasi 15 milioni di visitatori. Questo si aggiunge agli hotel di prima classe, allo shopping e alle iconiche esperienze culinarie. I clienti Emirates che viaggiano a Dubai durante l’ultimo mese di Expo 2020 avranno diritto a ricevere un pass Expo gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con la compagnia aerea, per visitare l’evento tutte le volte che vogliono fino al 31 marzo 2022. I viaggiatori provenienti dal Kuwait scelgono Londra, Monaco, Ginevra e Amsterdam per le vacanze invernali e le Maldive durante il periodo delle vacanze. Per ulteriori informazioni di prenotazione, visitare https://www.emirates.com/it/italian/, rivolgersi agli agenti di viaggio o contattare l’ufficio vendite Emirates locale”.

DELTA: IL CEO CHIEDE UNA NATIONAL “NO-FLY” LIST – Il CEO di Delta, Ed Bastian, continua a chiedere una no-fly list nazionale di passeggeri indisciplinati poiché i casi di comportamento dirompente, sebbene rari, sono aumentati. “Ritenere le persone responsabili per comportamenti criminali non dovrebbe essere una questione controversa o di parte”, ha affermato in una colonna di opinione pubblicata dal Washington Post. “Anche in una nazione divisa, possiamo essere d’accordo sul fatto che la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri è una parte fondamentale per uscire dalla pandemia e tornare alle nostre vite”. “Mentre la nazione passa a una “nuova normalità” nella gestione del virus e mentre l’industria aerea si prepara ad accogliere l’afflusso di passeggeri, è fondamentale disporre di tutti gli strumenti disponibili per mitigare la cattiva condotta durante il volo. Questo è il motivo per cui ho proposto che qualsiasi persona condannata per un reato a causa di un’interruzione a bordo sia aggiunta a una national “no-fly” list of unruly passengers. Come altre compagnie aeree, Delta mantiene una propria lista di divieto di volo per chiunque interrompa la sicurezza a bordo o si rifiuti di rispettare le istruzioni dell’equipaggio. Ma sfortunatamente, abbiamo assistito a casi in cui passeggeri indisciplinati hanno semplicemente cambiato compagnia aerea e hanno continuato a volare anche dopo aver messo in pericolo la sicurezza del volo. Sebbene ogni compagnia aerea possa prendere l’iniziativa e fare la sua parte, solo un elenco completo supervisionato dal governo federale può colmare le lacune e impedire il volo dei disrupters”.