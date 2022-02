Qantas Group: semestre in perdita, ma ci sono segnali di ripresa

L’impatto dei blocchi e l’emergere del ceppo Omicron hanno portato Qantas Group alla sua quarta perdita semestrale consecutiva, ma con alcuni aspetti favorevoli che hanno accelerato la riparazione del bilancio.

Le operazioni di volo del Gruppo sono state gravemente colpite dai diffusi blocchi nazionali e dalle continue restrizioni internazionali, riducendo il totale dei voli del Gruppo al 18% rispetto ai livelli pre-COVID durante il semestre.

Come risultato di queste condizioni di mercato gravemente depresse e dei costi crescenti, il Gruppo ha registrato una underlying EBITDA loss di 245 milioni di dollari per la prima metà del FY22. La underlying EBIT loss è stata di 1,13 miliardi di dollari, riflettendo il deprezzamento e l’ammortamento non monetario. Le perdite di entrate dall’inizio della pandemia sono cresciute a oltre 22 miliardi di dollari.

Tuttavia, la liquidità generata dalla vendita di terreni sottoutilizzati, un’ondata di prenotazioni di voli alla fine dei blocchi, l’allentamento delle chiusure delle frontiere internazionali nel secondo trimestre e il forte contributo di Qantas Freight e Qantas Loyalty, ha permesso progressi significativi nella riparazione del bilancio. L’indebitamento netto ha chiuso a 5,5 miliardi di dollari, rientrando nell’intervallo target del Gruppo.

Come segno di ripresa post-Delta, il Gruppo ha registrato tre mesi consecutivi di free cash flow positivo tra ottobre e dicembre (esclusa la vendita di terreni), principalmente per effetto della ripresa delle prenotazioni. Il rapido aumento dei principali servizi internazionali, oltre all’aggiunta di nuove rotte attraverso Jetstar e Qantas, è stato fondamentale per cogliere lo slancio iniziale della domanda di viaggi con l’allentamento delle restrizioni.

La liquidità è rimasta solida con 4,3 miliardi di dollari in contanti e linee non utilizzate al 31 dicembre.

Riguardo il mercato domestico, la domanda di viaggi interna è stata fortemente contenuta per la maggior parte del primo semestre, con il Gruppo che ha volato solo il 42% della sua capacità pre-COVID. Nonostante un picco positivo della domanda a novembre e dicembre, il tradizionale picco estivo è stato al di sotto delle aspettative a causa dell’incertezza relativa a Omicron. Le operazioni domestiche del gruppo hanno registrato una underlying EBITDA loss di 388 milioni di dollari.

Con le 15 nuove rotte lanciate nei sei mesi fino al 31 dicembre, Qantas e Jetstar hanno ora annunciato 48 nuove rotte domestiche negli ultimi 18 mesi.

Nel periodo, il Gruppo ha annunciato le famiglie Airbus A320neo e A220 come aerei preferiti per Project Winton, il programma di rinnovo della flotta domestica. La decisione è ancora soggetta all’approvazione definitiva del Consiglio e al confronto con i gruppi di lavoro sulle disposizioni necessarie per far operare l’aeromobile, con un ordine anticipato entro la fine del FY22.

Una performance record di Freight ha compensato le perdite di cassa di Qantas International, con l’intera divisione che ha ottenuto un positive underlying EBITDA di 89 milioni di dollari. L’ammortamento ha portato a una underlying EBIT loss di 238 milioni di dollari.

Il risultato straordinario di Qantas Freight mette in evidenza la copertura che ha fornito durante la pandemia a causa della mancanza di capacità cargo sugli aerei passeggeri.

Qantas è stata in grado di accelerare rapidamente per sfruttare l’apertura accelerata delle frontiere internazionali a novembre, con alti livelli di domanda repressa catturata su nuovi servizi per Delhi e il ritorno di quelli per Londra, Los Angeles e Singapore.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Abbiamo assistito a un forte rimbalzo della domanda di viaggi quando i confini hanno iniziato ad aprire a novembre e dicembre, per poi essere colpiti dall’onda Omicron e da tutta l’incertezza che ne è derivata. Le previsioni in una pandemia sono naturalmente difficili, quindi prevediamo sempre in base alle migliori informazioni che abbiamo, ma con l’agilità di adeguarci secondo necessità. Il fatto che tutti i nostri dipendenti con sede in Australia siano tornati al lavoro significa che ha senso per noi volare dove è positivo farlo. Nonostante tutta l’incertezza, abbiamo chiuso il primo semestre con un debito netto rientrato nella nostra fascia target e con una forte liquidità, il che significa che possiamo iniziare a guardare più avanti alle decisioni strategiche su flotta, rete e opportunità di crescita”.

Mentre la domanda di viaggi si sta rafforzando e ci sono stati sviluppi positivi nelle ultime settimane, è probabile che Omicron influirà negativamente sull’EBIT del Gruppo per circa 650 milioni di dollari nel 2H22.

La Group Domestic capacity dovrebbe essere il 68% dei livelli pre-COVID nel terzo trimestre 2022, aumentando al 90-100% nel quarto trimestre 2022. La Group International capacity dovrebbe essere il 22% rispetto ai livelli pre-COVID nel terzo trimestre 2022, aumentando al 44% nel quarto trimestre 2022.

