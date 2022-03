Embraer e German Airways annunciano l’accordo di estensione del Pool Program

Embraer ha annunciato di aver firmato un’estensione del contratto pluriennale con German Airways per il Pool Program. Con questo accordo, il cliente riceverà supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per la flotta di cinque E190 della compagnia aerea. Attualmente, il Pool program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

German Airways è una compagnia aerea tedesca leader nel mercato europeo del wet lease. Attualmente serve diverse compagnie aeree europee.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua esperienza tecnica e la sua vasta rete di servizi di componenti. I risultati sono un risparmio significativo nei costi di riparazione, trasporto e inventario, oltre a una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo al contempo livelli di performance garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ogni cliente per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nel settore aerospaziale globale”, afferma Embraer.

