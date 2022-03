Boeing inizia la realizzazione del primo P-8A per la Nuova Zelanda

I Boeing P-8A team members e Spirit AeroSystems hanno iniziato la realizzazione del primo P-8A per la Nuova Zelanda. Questo processo, chiamato anche “keeling”, è stato eseguito presso la struttura Spirit AeroSystems dove vengono progettate e costruite fuselages, nacelles and pylons del Boeing 737.

Rosemary Banks, ambasciatore della Nuova Zelanda negli Stati Uniti, che era presente per assistere al keeling, ha dichiarato: “La cerimonia di keeling di oggi è l’inizio di una nuova era per il pattugliamento marittimo e la capacità di risposta della Nuova Zelanda. I nostri quattro Poseidon P-8A equipaggeranno meglio le nostre forze di difesa per estendere la loro portata nel Pacifico e oltre, lavorando con i nostri partner e amici”.

La keel beam su un P-8 è diversa da quella tipica del 737 e include aspetti unici della configurazione del P-8, come l’integrazione di un internal weapons bay.

“L’emozione di vedere tutto questo insieme è stata contagiosa”, ha affermato Brian Stuart, P-8 program manager for New Zealand. “Non solo stiamo iniziando il viaggio verso la prima consegna del P-8A in Nuova Zelanda, ma stiamo rafforzando le nostre relazioni con fornitori come Spirit, nonché i nostri U.S. Navy and Royal New Zealand Air Force customers”.

Il pannello e altri componenti della fusoliera saranno completati sulla 737 production line esistente di Spirit. Spirit spedirà la fusoliera del P-8A alla Boeing Commercial Airplanes facility in Renton, Washington, per l’assemblaggio finale. Successivamente, i dipendenti Boeing Defense, Space & Security installeranno i sistemi di missione e completeranno i test prima della consegna in Nuova Zelanda entro la fine dell’anno.

In totale, quattro Boeing P-8A Poseidon da pattugliamento marittimo sostituiranno l’attuale flotta neozelandese di sei vecchi P-3K2 Orion, fornendo capacità avanzate per mantenere la situational awareness nelle acque vicine e al di sotto della superficie dell’oceano.

La New Zealand Defense Force è un P-8 foreign military sales customer ed è uno degli otto clienti globali. Gli attuali operatori del P-8 includono U.S. Navy, Royal Australian Air Force, Indian Navy, United Kingdom’s Royal Air Force, Norway’s Royal Norwegian Air Force.

(Ufficio Stampa Boeing)