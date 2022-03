News Brevi – 17.03.2022

ITA AIRWAYS: VOLO PAPALE VERSO MALTA – ITA Airways informa: “Il Santo Padre viaggerà con ITA Airways per il suo prossimo volo papale il 2 aprile alle ore 8:30 da Roma Fiumicino verso Luqa, aeroporto internazionale di Malta. Il volo sarà effettuato con un Airbus A320 con la nuova livrea azzurra. L’atterraggio è previsto per le 10:00 ora locale. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre, ci saranno i vertici della Società e ad accompagnarlo nel suo viaggio, un equipaggio di 9 persone composto da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Corrado Di Maria con 17.500 ore di volo di esperienza. Insieme a lui il comandante Fabrizio Campolucci e il primo ufficiale Antonio Alfano. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Per ITA Airways è un onore e un motivo di grande orgoglio questo viaggio del Santo Padre, una dimostrazione del riconoscimento dei valori della Compagnia che mette al centro della sua strategia la sostenibilità come il Santo Padre richiama costantemente nelle sue testimonianze”.

AIRBUS: IL PAYLOAD MODULE DI “SMILE” IN VIAGGIO VERSO LA CINA – Lo structural thermal model (STM) del payload module (PLM) della SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) mission ha superato con successo il Delivery Review Board (DRB). Lo SMILE STM payload è ora in viaggio verso il Lussemburgo, da dove inizierà il suo viaggio verso Shanghai. All’arrivo verrà integrato sulla piattaforma cinese, per completare la qualificazione del satellite. “Questa è la prima volta che l’ESA e la Cina hanno selezionato, progettato, implementato, lanciato e gestito congiuntamente una missione spaziale e Airbus è molto lieta di farne parte”, ha affermato Philippe Pham, Head of Earth Observation and Science, Airbus. “Capire il meteo spaziale è la chiave per essere in grado di prevedere eventi che possono influenzare la magnetosfera del nostro pianeta, i satelliti in orbita e persino le infrastrutture elettriche qui sulla Terra”. Lo STM payload module è tornato ad Airbus in Spagna dopo aver completato i test termici e i test di implementazione del magnetometer’s boom presso ESA-ESTEC, Paesi Bassi. È stato quindi effettuato un test meccanico presso il sito di Madrid-Barajas di Airbus, concludendo la campagna di test ambientali durata tre mesi. L’integrazione sulla piattaforma cinese dovrebbe iniziare all’inizio di aprile. Una volta terminato, il satellite completo sarà sottoposto a una campagna di test di qualificazione completa di cinque mesi che include test termici, meccanici, EMC, magnetici, di implementazione e funzionali a livello di sistema. Airbus fornirà supporto remoto. SMILE studierà l’ambiente magnetico terrestre (magnetosfera) su scala globale, costruendo una comprensione più completa dell’interazione Sole-Terra. SMILE è la prima missione congiunta europeo-cinese. L’ESA ha selezionato Airbus in Spagna nel luglio 2019 come main contractor dello SMILE payload, la componente europea. Il lancio della missione è previsto per la fine del 2024 o l’inizio del 2025 dallo spazioporto europeo di Kourou.

EMBRAER CELEBRA I 20 ANNI DI EAMS – Embraer ha celebrato questa settimana, a Nashville (TN), il 20° anniversario di Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS). Inaugurato nel 2002, EAMS fornisce completi airframe services per tutte le heavy maintenance, unscheduled maintenance, checks and structural repairs, modifications, supplement type certificates (STC), aircraft bridging, lease returns. “Oggi celebriamo 20 anni di eccellenza nell’assistenza clienti. Sono orgoglioso del lavoro fornito da EAMS ai suoi clienti e ai nostri partner. A nome di tutti i dipendenti di Embraer delle organizzazioni di assistenza e supporto di tutto il mondo, voglio congratularmi con i nostri colleghi di EAMS”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services and Support. Nel corso degli anni, EAMS è cresciuto fino a diventare il fornitore leader mondiale di heavy maintenance per gli Embraer commercial aircraft. La struttura serve metà della flotta globale E-Jet e l’80% della flotta nordamericana E-Jet. “Negli ultimi 20 anni EAMS è stato fondamentale nel supportare una flotta in crescita di E-Jet. Con il grande successo dell’E175, e in precedenza con le flotte ERJ, EAMS è stato e continuerà ad essere un posto meraviglioso per mantenere gli aeromobili dei clienti. I clienti sanno che in EAMS troveranno il miglior servizio fornito da qualsiasi produttore”, ha affermato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support. EAMS è un centro di riparazione certificato che opera sotto le più importanti autorità di regolamentazione in tutto il mondo, tra cui Federal Aviation Administration (FAA) negli US, European Union Aviation Safety Agency (EASA), National Civil Aviation Agency (ANAC) in Brasile, tra gli altri.

AIR CANADA: COLD CHAIN HANDLING FACILITY A TORONTO PERARSON – Air Canada ha annunciato l’inaugurazione della nuova cold chain handling facility di Air Canada Cargo presso la Toronto Pearson International Airport cargo facility. Il progetto da 16 milioni di dollari è stato intrapreso per espandere e migliorare le capacità di gestione della catena del freddo di Air Canada Cargo per spedizioni come prodotti farmaceutici, alimenti freschi e altri prodotti deperibili. “Questo è un giorno entusiasmante per Air Canada Cargo poiché facciamo un altro passo avanti nella nostra evoluzione. La struttura è l’unica nel suo genere per una compagnia aerea canadese e consente ad Air Canada Cargo di continuare a far crescere con successo la nostra attività”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada.

EMBRAER INTRODUCE L’EUCATIONAL PARTNERSHIP PROGRAM 2022– Embraer ha lanciato oggi il primo di molti nuovi programmi che forniscono investimenti sociali attraverso borse di studio, sovvenzioni e ore di volontariato dei dipendenti a numerose scuole superiori, istituti tecnici e università negli Stati Uniti. Attraverso l’Educational Partnership Program (EPP), Embraer implementerà una borsa di studio incentrata sul settore e un programma di tirocinio per ispirare e reclutare studenti nelle carriere aeronautiche. L’iniziativa sarà guidata dalla Embraer Foundation, un’organizzazione no-profit creata da Embraer nel 2017 per consolidare ed espandere le iniziative di Corporate Social Responsibility dell’azienda negli Stati Uniti. Il programma di partenariato educativo si concentrerà inizialmente su sei scuole con programmi di formazione aeronautica, per assegnare borse di studio e sovvenzioni per programmi, fornendo anche opportunità di tirocinio che consentano agli studenti di sperimentare l’industria aeronautica prima della laurea. Questo programma pilota strutturato offre a Embraer l’opportunità di assumere talenti e mantenere una forza lavoro più diversificata, che sono componenti chiave dell’impegno ambientale, sociale e di governance di Embraer. Ciò supporta l’obiettivo dell’azienda di aumentare costantemente l’onboarding di studenti di talento provenienti dalle scuole EPP nei prossimi anni.

EMIRATES CELEBRA L’HOLI – I clienti Emirates che viaggiano da e verso destinazioni selezionate in India il 17 e 18 marzo possono godersi le prelibatezze festive che la compagnia aerea offrirà a bordo per celebrare Holi, il festival indiano dei colori. I clienti di tutte le classi che viaggiano da e per Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Calcutta e Mumbai riceveranno un dolce confezionato appositamente. I clienti Premium che viaggiano in First Class e Business Class il 18 marzo possono anche gustare una rinfrescante bevanda fredda Thandai. In qualità di connettore globale di persone e luoghi, Emirates celebra le tradizioni e le festività di tutto il mondo creando esperienze per i suoi clienti in volo e a terra. Emirates attualmente opera voli per Ahmedabad, Bengaluru, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Calcutta e Mumbai.

ANA INTRODUCE UNA TRAVEL INSURANCE PER I CLIENTI CHE VISITANO IL GIAPPONE – All Nippon Airways (ANA) fornirà l’accesso al travel insurance referral website in collaborazione con Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. per i clienti che visitano il Giappone dall’estero. Il sito Web verrà lanciato oggi e fornisce l’accesso all’assicurazione di viaggio fornita dai membri di Tokio Marine Group e dalle sue società affiliate ai clienti residenti all’estero che hanno già prenotato e acquistato biglietti aerei internazionali ANA sia sui voli operati da ANA che sui voli in codeshare per il Giappone. L’introduzione di questo servizio è progettata per semplificare il processo di preparazione del viaggio, migliorare l’esperienza cliente e offrire ulteriore rassicurazione durante il viaggio. ANA e Tokio Marine & Nichido continueranno a collaborare mentre riprenderanno i viaggi internazionali per garantire che il viaggio sia il più comodo e conveniente possibile. “Rendendo l’assicurazione di viaggio accessibile tramite il nostro sito Web, ANA sta compiendo un altro passo importante per semplificare il processo di viaggio e offrire ai nostri clienti un servizio aggiuntivo”, ha affermato Junko Yazawa, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. “La possibilità di selezionare facilmente un piano assicurativo per il viaggio in Giappone renderà l’intero processo più comodo e divertente. Questo numero di località di partenza ammissibili alla copertura assicurativa si estenderà per soddisfare la domanda emergente”. Città di partenza idonee a partire dal 17 marzo 2022: tutte le città degli Stati Uniti, Bangkok, Ho Chi Minh City, Hanoi, Manila, Hong Kong e Taipei.