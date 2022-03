Leonardo: il Dipartimento di Salvataggio del Ministero dei Trasporti della Cina acquista sei elicotteri AW189 per compiti di ricerca e soccorso in mare

Il Dipartimento di Salvataggio del Ministero dei Trasporti della Cina – PRC (MOT CRS) ha firmato un contratto per sei elicotteri bimotore AW189 che saranno impiegati sulla costa cinese per compiti di ricerca e soccorso in mare. Le consegne saranno completate entro il 2023.

Il MOT CRS è l’unica unità nazionale di ricerca e soccorso marittimo e svolge un’ampia gamma di missioni tra cui interventi in caso di incidenti nelle acque cinesi, soccorso e recupero di persone, navi e altri beni, gestione delle emergenze ambientali in caso di perdita di petrolio in mare. Inoltre, il MOT CRS agisce secondo gli impegni definiti dalle convenzioni internazionali e dagli accordi bilaterali in materia di trasporto e soccorso in mare per conto del Governo cinese. il MOT CRS opera attualmente 20 elicotteri distribuiti su otto basi lungo la costa. I sei AW189 arriveranno nel 2023 per estendere la capacità di ricerca e soccorso fino a un raggio d’azione di 200 miglia.

Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters MD, ha dichiarato: “Siamo felici di contribuire a questo fondamentale programma di salvataggio del Ministero dei Trasporti cinese. La scelta dell’AW189 conferirà capacità straordinarie nella ricerca e soccorso a lungo raggio in condizioni ambientali e marittime complesse. Siamo impegnati a lavorare insieme all’operatore per introdurre in servizio la nuova flotta”.

“Quest’ordine conferma la posizione di Leonardo quale leader globale nel segmento elicotteristico ‘super-medium’ – caratterizzato dall’ideale combinazione di grande capacità di carico, raggio d’azione e autonomia insieme a costi operativi più contenuti – e rafforza ulteriormente l’Azienda in Asia. Prima della firma di questo contratto, la Polizia di Pechino aveva acquisito due elicotteri AW189 nel novembre 2021 per potenziare la sua sezione aerea per compiti di sicurezza, ricerca e soccorso e antincendio nell’area metropolitana della capitale cinese. I due recenti ordini aggiungono così l’AW189 ai diversi altri modelli di elicottero di Leonardo presenti in Cina. Il successo crescente sul mercato mondiale dell’AW189 ne conferma la leadership nella categoria di riferimento in termini di ordini, consegne, applicazioni operative, operatori e ore di volo raggiunte”, afferma Leonardo.

“Parte della famiglia di elicotteri di ultima generazione di Leonardo, l’elicottero da 8,3/8,6 tonnellate AW189 unisce a capacità di carico e raggio d’azione senza confronti tecnologie avanzate per svolgere con successo un’ampia gamma di missioni. Tra le caratteristiche uniche di questo modello, la capacità della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente anche in assenza di lubrificante per 50 minuti e un sistema di alimentazione ausiliario di tipo APU – Auxiliary Power Unit.

L’AW189 è disponibile con oltre 200 kit certificati e viene fornito con un pacchetto completo di supporto e addestramento, personalizzato per soddisfare specifici requisiti dell’operatore al fine di massimizzare efficacia di missione e sicurezza. Sono oltre 100 gli AW189 ordinati in tutto il mondo per molteplici applicazioni”, prosegue Leonardo.

Oltre 200 elicotteri di Leonardo di vari modelli sono stati venduti a operatori cinesi fino ad oggi per diversi compiti commerciali e di pubblica utilità.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)