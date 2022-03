Brussels Airlines: forte incremento della domanda leisure

Brussels Airlines rileva un’elevata domanda per destinazioni leisure durante le vacanze di Pasqua e prevede che questa aumenterà con un gran numero di prenotazioni dell’ultimo minuto. Durante le prossime vacanze, la compagnia aerea offre l’80% della sua offerta per le vacanze in Europa rispetto al 2019. Su tutta la rete totale, Brussels Airlines offre il 75% della sua capacità 2019.

“Brussels Airlines si sta preparando per intense vacanze di Pasqua. Forse non sorprende che l’attenzione sia più che mai concentrata sui voli leisure, poiché quel segmento è cresciuto notevolmente rispetto ai voli business. Il vettore di casa belga offre l’80% della sua offerta leisure 2019 in Europa. Le mete più gettonate durante le vacanze di Pasqua si trovano nel sud dell’Europa. La top 5 è guidata da Malaga, seguita da Roma, Lisbona e Madrid. La novità tra i primi 5 quest’anno è Copenhagen.

Sulla rete intercontinentale Brussels Airlines, le destinazioni turistiche procedono bene, così come la popolare Kinshasa nel VFR (visit friends and relatives) segment. Al vertice delle destinazioni turistiche intercontinentali c’è New York, seguita da Dakar (Senegal), Douala (Camerun) ed Entebbe (Uganda). La compagnia aerea offrirà l’82% della sua capacità a lungo raggio 2019 durante le prossime vacanze.

15 destinazioni tornano sulla rete Brussels Airlines a partire dal 27 marzo: Washington negli Stati Uniti e diverse popolari destinazioni per il tempo libero in Europa, tra cui Atene, Napoli, Firenze, Catania, Palermo, Bari, Palma di Maiorca e Marrakech in Nord Africa”, afferma la compagnia.

Brussels Airlines si aspetta ancora un gran numero di prenotazioni last minute. La compagnia aerea stima che due terzi dei passeggeri prenotino il viaggio solo nelle ultime 6 settimane prima della partenza. Di conseguenza, chi decide in anticipo beneficia delle tariffe più economiche.

“Oltre alla tendenza delle prenotazioni dell’ultimo minuto che notiamo da due anni, vediamo anche che partire il giovedì e tornare il lunedì è diventato notevolmente più popolare. Sembra che il ‘nuovo modo di lavorare’ come risultato della pandemia ha portato a una maggiore flessibilità per i dipendenti nella gestione del proprio equilibrio tra lavoro e vita privata”, afferma Tom Maes, Head of Commercial Steering, Brussels Airlines

La compagnia aerea ha annunciato in precedenza che aggiungerà altri due aeromobili alla sua flotta per soddisfare l’elevata domanda (leggi anche qui).

