Rolls-Royce: accordo SAF con Air bp per gli engine tests

Rolls-Royce ha firmato un accordo con Air bp che ridurrà le lifecycle carbon emissions per i test delle turbine a gas effettuati in tre siti e sosterrà uno degli impegni chiave di sostenibilità dell’organizzazione.

Garantisce che tutto il carburante fornito per i test sui motori nelle facilities Rolls-Royce a Derby e Bristol, nel Regno Unito e a Dahlewitz, in Germania, sarà un 10% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend.

Il SAF è derivato principalmente da materie prime sostenibili a base di rifiuti come gli oli da cucina usati e sarà miscelato con il jet fuel tradizionale da Air bp. Le consegne inizieranno quest’estate e l’elemento SAF al 10% ammonterà a circa tre milioni di litri all’anno.

Inoltre, Air bp fornirà il carburante per il primo run del Rolls-Royce UltraFan® demonstrator engine, che sarà eseguito con 100% SAF entro la fine dell’anno.

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo accordo mantiene l’impegno che abbiamo preso affinché il carburante per i test e lo sviluppo sia una miscela del 10% di SAF entro il 2023. Vogliamo incoraggiare l’uso dei SAF in tutta l’industria aeronautica e questo accordo è un esempio del fermo impegno che i produttori di carburante richiedono per sostenere i loro continui investimenti nella produzione. Sarò orgoglioso ed entusiasta di vedere UltraFan sul nostro testbed all’avanguardia funzionare per la prima volta con 100% SAF, creando un nuovo capitolo nell’eccellenza ingegneristica e nella storia dell’aviazione sostenibile”.

I tre Rolls-Royce testing centres coprono motori per diversi settori aerospaziali: Derby, civil aviation; Bristol, defence; Dahlewitz, vicino a Berlino, business aviation. I motori delle famiglie Trent, EJ 200 e Pearl vengono regolarmente testati prima della consegna ai clienti, mentre vengono regolarmente condotti anche test di miglioramento del prodotto.

Rolls-Royce si è precedentemente impegnata a garantire che tutti i suoi Trent and Business Aviation engines siano compatibili con 100% SAF entro il 2023. Tutti i motori Trent e Business Aviation sono già certificati e pronti per funzionare con una miscela SAF al 50% con il tradizionale fossil-based aviation jet fuel.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)