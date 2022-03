flybig acquisirà fino a dieci velivoli De Havilland Canada Twin Otter Series 400

De Havilland Aircraft of Canada Limited ha annunciato che Big Charter Private Limited ha firmato una lettera di intenti per l’acquisto di fino a dieci nuovi aeromobili Twin Otter Series 400 per le operazioni della sua promoted airline, flybig. Le società lavoreranno per un accordo di acquisto definitivo che includa cinque firm-ordered aircraft e opzioni per altri cinque.

“In collaborazione con l’iniziativa UDAN, la politica recentemente pubblicata dal governo indiano per aiutare a servire comunità piccole e remote, l’obiettivo di flybig è fornire connettività a comunità che non erano precedentemente accessibili per via aerea”, ha affermato il Captain Sanjay Mandavia, Chairman and Managing Director, flybig. “Il Twin Otter Series 400 di De Havilland Canada è l’aereo giusto per le nostre operazioni grazie al suo comprovato record di operazioni sicure e affidabili e alla sua versatilità, inclusa la capacità di atterrare sulla terraferma o sull’acqua”.

“Siamo molto entusiasti di lavorare con flybig per collegare destinazioni poco servite che attualmente dipendono da modalità di trasporto scomode e inefficienti”, ha affermato Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “È sempre motivo di orgoglio quando gli aerei De Havilland Canada vengono selezionati da un nuovo operatore e accogliamo con favore questa opportunità di lavorare con flybig per aumentare la connettività in tutta l’India”.

Più di 140 Twin Otter Series 400 aircraft sono stati consegnati a client in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)