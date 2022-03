Dassault Aviation: la Grecia acquisisce altri sei nuovi Rafale

Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, e il Vice-Admiral Aristidis Alexopoulos, Director General of Armaments and Investments of the Greek Ministry of Defence, hanno firmato ad Atene, in presenza di Florence Parly, French Minister of the Armed Forces e Nikolaos Panagiotopoulos, Greek Minister of National Defence, un contratto per l’acquisizione di altri sei nuovi velivoli Rafale.

Questo nuovo contratto, che segue l’acquisizione da parte della Grecia di 18 Rafale nel gennaio 2021, aumenterà a 24 il numero di Rafale operati dall’aviazione ellenica.

Dopo l’arrivo alla base aerea di Tanagra dei primi sei Rafale della Hellenic Air Force il 19 gennaio 2022, i 18 Rafale relativi al primo contratto saranno completamente schierati in Grecia entro l’estate 2023. I sei Rafale aggiuntivi saranno quindi consegnati all’Hellenic Air Force poco dopo, a partire dall’estate 2024.

“In quanto paese europeo e membro della NATO, la Grecia è un importante alleato strategico della Francia. Dassault Aviation è onorata della decisione del governo greco di procedere con questo nuovo ordine per il Rafale, che estende quasi cinquant’anni di collaborazione ininterrotta.

Questo ordine aggiuntivo riflette la grande soddisfazione del governo greco per le qualità operative del Rafale, nonché la sua determinazione a rafforzare le capacità dell’Hellenic Air Force, al fine di garantire la sovranità del Paese e garantire la sicurezza della sua popolazione in un contesto geopolitico sempre più instabile”, afferma Dassault Aviation.

“Questo nuovo contratto dimostra la fiducia del governo greco nel Rafale, che sta già contribuendo attivamente a garantire la sovranità e l’indipendenza operativa della Grecia. Ancora una volta, sono onorato della rinnovata fiducia della Hellenic Air Force in Dassault Aviation, che riflette quasi mezzo secolo di incrollabile collaborazione. Vorrei anche assicurare alle autorità greche il nostro pieno impegno per soddisfare pienamente le loro aspettative”, ha affermato Eric Trappier dopo la cerimonia della firma.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation – C. Cosmao)