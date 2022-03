GE inizia i test sul primo T901 turboshaft engine

GE ha avviato i test sul primo motore T901-GE-900, GE next-generation rotorcraft engine che equipaggerà i velivoli UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache e Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) dell’esercito americano nel futuro.

Nel 2019, l’U.S. Army ha selezionato il motore T901 di GE per la Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase dell’Improved Turbine Engine (ITE) program per rimotorizzare le sue flotte Apache e Black Hawk. L’esercito ha anche selezionato il 3.000-shaft horsepower T901 per il Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) program.

I test vengono viene eseguiti in una test cell recentemente aggiornata presso la struttura di GE a Lynn, Massachusetts. GE ha aggiornato tre test cell a Lynn per completare in modo efficiente il T901 EMD engine test program. Gli aggiornamenti della test cell includono sistemi per assorbire la maggiore potenza e consentire no-load operation del motore, una migliore capacità della strumentazione e upgraded test controls. I T901 EMD engine testing verranno eseguiti anche presso la struttura GE di Evendale, Ohio, nonché presso le strutture governative.

“Siamo entusiasti di iniziare i test su questo motore. È la più grande pietra miliare fino ad oggi nell’ITE program e il risultato della forte collaborazione tra i GE and U.S. Army teams”, afferma il GE T901 Program Director, Tom Champion. “I primi dati di test che abbiamo raccolto indicano che il motore sta operando in linea con le nostre aspettative e i requisiti dell’esercito”.

Rispetto al suo predecessore, il GE T700, l’aumento di potenza del 50% del T901 ripristina le performance dell’aeromobile, mentre il suo specific fuel consumption migliore del 25% riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio. Una maggiore durata dei componenti ridurrà i life cycle costs.

L’uso di materiali avanzati sperimentati attraverso le GE commercial engine lines, tra cui 3D-printed (additive) manufactured parts and ceramic matrix composites, fa parte delle tecnologie chiave che consentono le performance del T901. Il T901 mantiene anche lo stesso aircraft mounting and installation envelope del T700.

(Ufficio Stampa GE Aviation)