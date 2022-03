Emirates ripristinerà le frequenze dei voli pre-pandemia per l’India da aprile

Emirates reintrodurrà le frequenze dei voli pre-pandemia verso le sue destinazioni in India dal 1 aprile 2022. La compagnia aerea opererà 170 voli settimanali verso nove città del paese. La mossa nasce sulla scia della decisione del governo indiano di ripristinare i voli internazionali da e per il Paese in linea con gli accordi bilaterali stabiliti a partire da fine marzo 2022.

Emirates opererà i seguenti voli:

Mumbai – 35 voli settimanali.

Nuova Delhi – 28 voli settimanali.

Bengaluru – 24 voli settimanali.

Chennai – 21 voli settimanali.

Hyderabad – 21 voli settimanali.

Kochi – 14 voli settimanali.

Calcutta – 11 voli settimanali.

Ahmedabad – 9 voli settimanali.

Thiruvananthapuram – 7 voli settimanali.

Emirates ha anche riportato il suo Airbus A380 su base giornaliera tra Dubai e Mumbai nel marzo 2022. Il volo Emirates EK 500/501 è operato dall’iconico aereo a due piani.

I clienti che viaggiano in First e Business Class con Emirates da Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi possono usufruire del complimentary chauffeur drive service per l’aeroporto e all’arrivo in località selezionate all’interno della rete globale della compagnia aerea. I clienti che viaggiano in cabine premium e i membri Emirates Skywards con selezionati membership tiers avranno anche accesso all’esperienza lounge esclusiva di Emirates a Dubai e in aeroporti selezionati in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)