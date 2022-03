Singapore Airlines incrementa i voli tra Milano Malpensa e Singapore

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato un incremento dei voli tra Milano e Singapore. A partire dal 29 marzo 2022, saranno aggiunti due nuovi collegamenti ai cinque settimanali attualmente operati dalla compagnia, offrendo così un servizio giornaliero tra Milano e Singapore.

I nuovi voli partiranno da Milano Malpensa ogni martedì e sabato e saranno operati con l’Airbus A350-900, con una capacità di 253 posti – 42 in Business, 24 in Premium e 187 in Economy Class.

Dale Woodhouse, Country Manager di SIA per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di aver ripristinato i collegamenti giornalieri tra Milano e Singapore. Questi due voli aggiuntivi sono un indicatore della ripresa del mercato e della forte domanda di coloro che viaggiano per affari o per turismo dei prodotti e dei servizi di Singapore Airlines, rinomati in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di portare i viaggiatori italiani a Singapore e anche oltre, verso la nostra vasta rete di destinazioni del Sud-Est Asiatico, dell’Asia settentrionale e del Pacifico sud-occidentale”.

Di seguito gli orari a partire dal 29 marzo:

SQ 0355 , dal 29 marzo 2022, martedì, sabato: MXP 13:00 – SIN 07:00+1.

SQ 377, già operativo, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica: MXP 13:50 – SIN 07:50+1.

SQ 0356, dal 28 marzo 2022, lunedì, venerdì: SIN 23:30 – MXP 06:10+1.

SQ 378, già operativo, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica: SIN 23:30 – MXP 06:10+1.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)