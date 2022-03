Boeing annuncia cambiamenti nella Senior Leadership

Boeing ha nominato Ted Colbert come president and chief executive officer del suo Defense, Space and Security business. Colbert succede a Leanne Caret, che va in pensione dopo quasi 35 anni di servizio in Boeing. Stephanie Pope è stata nominata president and CEO of Boeing Global Services (BGS), succedendo a Colbert.

“Siamo grati per il servizio reso all’azienda da Leanne e vorrei ringraziarla per i suoi eccezionali contributi al nostro settore, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti durante la sua straordinaria carriera in Boeing”, ha affermato Dave Calhoun, Presidente e CEO di Boeing.

In qualità di presidente e CEO di Boeing Defence, Space and Security (BDS), Colbert supervisionerà tutti gli aspetti della business unit dell’azienda che fornisce tecnologia, prodotti e soluzioni per i defense, government, space, intelligence and security customers in tutto il mondo. BDS ha registrato nel 2021 un fatturato di $26 miliardi.

“Nel corso della sua carriera, Ted Colbert ha costantemente portato eccellenza tecnica e una leadership forte e innovativa in ogni posizione che ha ricoperto”, ha affermato Calhoun. “Sotto la sua guida, BGS ha riunito un eccellente team dirigenziale focalizzato sulla fornitura di servizi sicuri e di alta qualità per i nostri defense and commercial customers”.

In qualità di presidente e CEO di Boeing Global Services, Stephanie Pope, che attualmente è chief financial officer di Boeing Commercial Airplanes, guiderà la business unit dell’azienda che fornisce aerospace services per commercial, government and aviation industry customers in tutto il mondo, concentrandosi su global supply chain and parts distribution, aircraft modifications and maintenance, digital solutions, aftermarket engineering, analytics and training. BGS ha registrato nel 2021 un fatturato di $16 miliardi. Prima del suo incarico come CFO di BCA, Pope è stata chief financial officer di BGS e faceva parte di questa Business Unit quando è stata creata nel 2017.

“Stephanie porta decenni di leadership aziendale e finanziaria ad ampio raggio nel suo nuovo ruolo”, ha affermato Calhoun. “La sua significativa esperienza in tutti gli aspetti di BGS, la profonda comprensione del global services portfolio sin dal suo inizio e delle esigenze dei clienti contribuiranno ad accelerare questo significativo ramo del business”.

Colbert e Pope entreranno in carica il 1 aprile. Fino al suo ritiro, entro la fine dell’anno, Leanne Caret ricoprirà il ruolo di executive vice president and senior advisor to the CEO, riportando a Calhoun, per supportare la transizione della leadership, la continuità aziendale e l’acquisizione di talenti.

(Ufficio Stampa Boeing)