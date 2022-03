Wizz Air inaugura due nuove rotte

Wizz Air il 27 marzo ha inaugurato il suo primo volo Cagliari – Milano Malpensa. La nuova rotta, nata dall’esigenza di garantire un’ulteriore collegamento verso le Isole maggiori grazie a voli con frequenza giornaliera, va a integrare ulteriormente la rete domestica di Wizz Air in Italia.

Wizz Air inoltre il 28 marzo ha inaugurato il suo primo volo dall’Aeroporto Internazionale di Bari verso quello di Londra Gatwick. La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate tra dicembre 2021 e gennaio 2022, andando a rafforzare ulteriormente i collegamenti tra l’Italia e il secondo aeroporto più grande di Londra con tre voli a settimana durante tutta la stagione estiva.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte da 25 aeroporti italiani.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)