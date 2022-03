Emirates celebra 30 anni di intrattenimento e connettività in volo

Nel 1992 Emirates ha preso la decisione di installare schermi TV in tutti i posti a sedere in tutte le classi di cabina della sua flotta, una mossa rivoluzionaria che ha plasmato le aspettative dei viaggiatori e l’industria dell’intrattenimento a bordo nei decenni a venire.

“Da allora Emirates non ha guardato indietro, introducendo costantemente nuove innovazioni che hanno guidato i progressi nell’intrattenimento e nella connettività a 40.000 piedi. Grandi schermi 4k ad altissima definizione, con connettività Wi-Fi più veloce e migliorata, sono tra gli entusiasmanti sviluppi che Emirates ha pianificato per i suoi sistemi IFE di nuova generazione che saranno consegnati con la sua futura flotta in ordinazione, mentre la compagnia aerea continua a migliorare la sua offerta. Non solo, Emirates aggiorna costantemente la sua vasta libreria di contenuti su ice, con oltre 100 film e 200 episodi TV aggiunti ogni mese”, afferma Emirates.

Patrick Brannelly, Senior Vice President Retail, IFE & Connectivity, Emirates, ha dichiarato: “Quando Emirates ha introdotto gli schermi personali su ogni sedile nel 1992, è stata considerata un’enorme innovazione del settore. Altre compagnie aeree hanno messo in dubbio il senso di questo enorme investimento, stimato a quel tempo in circa 15.000 dollari USA per posto. Ma ci siamo subito resi conto che i nostri clienti adoravano essere intrattenuti durante il volo. Ha reso i loro viaggi più brevi e ha favorito la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Dopo un anno, stavamo lavorando per espandere la scelta dei contenuti a 20 canali sui Boeing 777 di Emirates che sarebbero entrati a far parte della flotta nel 1996.

Non abbiamo mai smesso di migliorare il nostro prodotto. Emirates aggiunge costantemente i migliori contenuti da oltre 40 regioni del mondo a ice, il nostro sistema IFE, e si assicura che i contenuti straordinari vengano vissuti sui più grandi schermi personali del settore e attraverso cuffie e sistemi audio di qualità. Emirates ha guidato anche lo spazio della connettività in volo, dall’introduzione dei telefoni satellitari nel 1993 fino a diventare la prima ad installare sistemi che consentissero l’utilizzo dei telefoni cellulari sugli aerei. Oggi ogni aereo Emirates ha connettività e abbiamo già effettuato ordini per la prossima generazione di connettività”.

“Il pluripremiato ice inflight entertainment system, originariamente lanciato nel 2003 con 500 canali, oggi offre a ogni passeggero oltre 5.000 canali di film on-demand, musica, programmi TV, documentari, in oltre 40 lingue. Le ore totali di intrattenimento accumulate includono oltre 3.900 ore di film e TV e oltre 3.300 ore di musica e podcast. Un passeggero Emirates dovrebbe volare più di 500 volte da Dubai a Sydney per consultare l’intera libreria.

Il successo degli investimenti e della strategia IFE di Emirates è dimostrato dalla fedeltà e dal feedback positivo dei suoi clienti in tutte le classi di cabine, nonché dai numerosi premi del settore tra cui ‘Best Inflight Entertainment’ ai 2022 APEX Passenger Choice Awards®, e ‘Skytrax World’s Best Inflight Entertainment’ ogni anno dal 2005″, prosegue Emirates.

Oltre all’intrattenimento, Emirates ice offre una serie di altre pratiche funzionalità, come: la possibilità di controllare lo stato del volo durante il viaggio; una vista in tempo reale durante il decollo e l’atterraggio da telecamere fissate su muso, coda e ventre dell’aeromobile; un’utile guida di viaggio sul Dubai hub di Emirates; EmiratesRED, il primo canale di shopping televisivo di bordo al mondo; una gamma di contenuti di sviluppo personale tra cui LinkedIn Learning.

I clienti Emirates possono sfogliare l’ampia gamma di contenuti disponibili su ice, creare la propria playlist nell’app mobile Emirates, quindi sincronizzarla a bordo per un’esperienza di viaggio più personalizzata.

